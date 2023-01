Дейв Батиста: Радвам се, че приключих с "Пазители на галактиката"

Д ейв Батиста сподели, че изпитва "облекчение", защото ролята му на Дракс в "Пазители на галактиката" приключва.

Професионалният кечист, превърнал се в актьор, е „благодарен“, че е изиграл героя в популярните филми на "Marvel", но е категоричен, че не иска това да бъде неговото наследство.

"Пазители на галактиката 3" ще бъде последната част от поредицата.

Dave Bautista Calls Marvel Exit a ‘Relief‘ Because Playing ’Silly‘ Drax ’Wasn’t All Pleasant‘: ’I Don’t Know If I Want Drax to Be My Legacy’ https://t.co/oK1ezWyADu

"Не всичко беше приятно. Определено ми бе трудно да изиграя тази роля", споделя Дейв Батиста.

Батиста играе ролята на глуповатия и понякога нелеп Дракс.

Той казва, че изтощителния процес на снимане, гримиране и превъплъщение често го е съсипвал и оставял на предела на силите му.

"Не искам хората да ме запомнят с Дракс. Това е глупаво изпълнение", категоричен е Батиста.

Преди да се насочи към актьорството Дейв е успешен кечист.

Той често е сравняван с Дуейн Джонсън - Скалата.

Dave Bautista says there’s a “relief” to winding down his run as #GuardiansoftheGalaxy‘s Drax as he looks towards more dramatic roles in his future https://t.co/q8oLwH857A pic.twitter.com/Fko6SgbPpX