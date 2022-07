Мария Бакалова ще озвучава съветско куче космонавт в "Пазителите на галактиката 3"

Б ългарската актриса Мария Бакалова ще озвучава куче в третия филм от поредицата на "Марвел" - "Пазителите на галактиката", предаде БГНЕС.

Тя ще озвучи съветското куче Космо, което има телепатични способности и е изпратено в орбита като част от съветска космическа програма през 60-те години. Подробностите бяха обявени на ежегодния фестивал "Комик кон" в Сан Диего, Калифорния.

По-рано бе съобщено, че актрисата от филма "Борат" се присъединява към досегашните актьори в хитовата поредица, сред които Крис Прат, Зоуи Салдана, Дейв Баутиста, Брадли Купър и Карън Гилън.

Maria Bakalova is playing Cosmo in ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ #SDCC2022 pic.twitter.com/tV3G1XozJa