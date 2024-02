Датският крал Фредерик X е на посещение в Полша

К ралят на Дания Фредерик X започна първото си пътуване в чужбина като монарх с тридневно посещение в Полша. Визитата е насочена към популяризиране на бизнеса и политиките на страната в областта на климата, съобщи Ей Би Си.

Фредерик, който беше провъзгласен за крал на 14 януари, беше посрещнат от полският президент Анджей Дуда и почетен караул.

Датските монарси традиционно пътуват първо до друга скандинавска държава, но посещението на Фредерик в Полша беше планирано преди майка му, кралица Маргрете II, да обяви изненадващата си абдикация в новогодишно обръщение.

Поради това пътуването на краля не се третира като държавно посещение. Той пристигна без съпругата си, родената в Австралия кралица Мери, но начело на делегация от правителствени и бизнес служители.

Фредерик положи венец на Гроба на незнайния войн - мемориал на войниците, загинали в защита на Полша - и се срещна с председателя на Сейма, долната камара на парламента. Предстои му да присъства на вечеря в Кралския дворец във Варшава заедно с Дуда.

В речта си при пристигането кралят заяви, че през следващите години полско-датските връзки ще бъдат укрепени чрез партньорства в областта на възобновяемата енергия.

