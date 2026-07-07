България

Служителите в СРП с остро предупреждение: Съкращенията ще сринат системата

Според тях механичното намаляване на щата и реалните доходи ще задълбочи кадровата криза и ще се отрази на работата на най-натоварената районна прокуратура в страната

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 12:02
Служителите в СРП с остро предупреждение: Съкращенията ще сринат системата
Източник: БТА

С ъдебната администрация в Софийската районна прокуратура излезе с остра позиция срещу предложения за механично съкращаване на съдебни служители и мерки, които биха довели до намаляване на реалните им доходи.

От администрацията определят подобни идеи не като реформа, а като „отказ да се види реалността“ в най-натоварената районна прокуратура в страната. Според тях СРП работи при сериозен кадрови недостиг и високо натоварване, което не позволява допълнително намаляване на административния капацитет.

По данни на прокуратурата през 2025 г. в СРП са наблюдавани 57 499 досъдебни производства и 50 984 преписки. Те са разпределени между 231 прокурори, чиято работа се подпомага от 204 реално заети съдебни служители.

„Тези числа не са статистика на хартия. Те са ежедневна работа, срокове, напрежение, отговорност и риск“, посочват от съдебната администрация.

Според служителите Софийската районна прокуратура е сред органите с най-ниско съотношение между прокурори и съдебни служители в страната – по-малко от един служител на магистрат. По думите им това означава по-голям административен товар, повече документи, преписки и срокове за всеки служител.

В позицията се обръща внимание и на проблема с възнагражденията. От администрацията посочват, че съдебен деловодител в СРП получава около 850 евро месечно, което е приблизително 41% от средната брутна заплата за София. Според тях ниските възнаграждения вече водят до недостиг на кандидати, незаети щатове, текучество и професионално прегаряне.

„Не са нужни формални съкращения, за да бъде отслабена СРП. Достатъчно е реалният доход на служителите да бъде намален още, за да напуснат хора, които системата вече трудно намира“, предупреждават от съдебната администрация.

От СРП настояват всяка бъдеща реформа да бъде базирана на анализ на реалната натовареност, а не на механични съкращения. Те предлагат въвеждането на хибриден модел на възнаграждения, който да отчита длъжността, натовареността на съответния орган, регионалните различия в заплащането, сложността на работата и недостига на кадри.

Служителите настояват още за срещи с Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, Пленума на ВСС, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и парламентарните комисии, както и за участие на представители на съдебната администрация в обсъждането на бъдещи реформи.

„Административният капацитет не е счетоводен разход. Той е условие за работещо правосъдие“, се казва още в позицията.

Според съдебните служители намаляването на персонала или на реалните им доходи би създало риск за спазването на сроковете, обработката на преписките и нормалната работа на най-натоварената районна прокуратура в страната.

Софийската районна прокуратура (СРП) е специализиран държавен орган, част от единната и централизирана структура на Прокуратурата на Република България. Тя е най-голямата и най-натоварената районна прокуратура в страната, като нейната основна функция е да ръководи разследването и да поддържа държавното обвинение по наказателни дела от общ характер на територията на Столичната община.

Като първоинстанционен орган на съдебната власт, СРП играе ключова роля в системата на наказателното правосъдие.

  • Структура и компетентност

Териториалната компетентност на Софийска районна прокуратура обхваща всички 24 административни района на град София. Тя осъществява своите правомощия по отношение на престъпления, които са подсъдни на Софийския районен съд – най-големият първоинстанционен съд в България. Структурата на СРП включва административен ръководител – районен прокурор, негови заместници и голям брой прокурори и следователи, разпределени в специализирани отдели според вида на престъпленията.

Поради огромния брой дела, произтичащи от концентрацията на население и икономическа дейност в столицата, СРП е институцията с най-висока натовареност в съдебната система.

  • Основни функции и правомощия

Основните функции на Софийска районна прокуратура са регламентирани в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт. Те включват:

- Ръководство на разследването - СРП ръководи досъдебните производства, като дава задължителни указания на разследващите органи (МВР) с цел събиране на доказателства за извършени престъпления. 

- Привличане към наказателна отговорност - когато са събрани достатъчно доказателства, прокурор от СРП повдига обвинение срещу конкретно лице.

- Поддържане на обвинението в съда - прокурорите от СРП представляват държавата като страна в наказателния процес пред Софийския районен съд. Те внасят обвинителни актове, участват в съдебните заседания, представят доказателства и пледират за осъждане на обвиняемите.

- Надзор за законност - СРП упражнява надзор върху дейността на полицейските органи при задържане на лица и извършване на други действия по разследването, за да гарантира спазването на законовите процедури и правата на гражданите.

- Участие в други производства - в предвидени от закона случаи прокурори от СРП могат да участват и в граждански или административни дела, когато е налице важен държавен или обществен интерес.

  • Значимост

Като основен орган на наказателното преследване в столицата, Софийска районна прокуратура има решаващо значение за поддържането на обществения ред и законността. Нейната дейност пряко засяга сигурността и правата на милиони граждани. Поради своя статут и огромния обем от дела, работата на СРП често е обект на засилен обществен и медиен интерес, което я превръща в ключов индикатор за ефективността на правораздавателната система в България.

 

Редактор: Василена Василева
Софийска районна прокуратура Съдебна администрация Съдебна реформа Съкращения Заплати на съдебни служители Натовареност Кадрови недостиг Протест Висш съдебен съвет Правосъдие
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