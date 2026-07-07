Двама загинаха при тежка катастрофа на АМ „Хемус“ край Шумен

Д вама души загинаха при тежка катастрофа между лек автомобил и бус на автомагистрала „Хемус“ в района на Шумен, в участък, в който се извършват ремонтни дейности.

По информация на ОДМВР – Шумен сигналът за инцидента е подаден малко след 12:00 часа. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешната помощ.

По първоначални данни двата автомобила са се сблъскали челно, след като единият е навлязъл в лентата за насрещно движение. Причините за катастрофата тепърва ще бъдат изяснявани.

В лекия автомобил са пътували петима души, сред които и две деца. На място са загинали водачът на колата и пътникът, седял на предната седалка.

Останалите трима пътници са в тежко състояние и са транспортирани в болнично заведение.

Шофьорът на буса е пътувал сам. Той е изваден от превозното средство в контактно състояние и също е откаран в болница за преглед и лечение.

Заради тежкия инцидент е въведена временна организация на движението в участъка от Шумен до Нови пазар в посока Варна. Автомобилите се пренасочват по първокласния път I-2 (стария път за Варна).

От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват въведената временна организация на движение и указанията на служителите на реда.