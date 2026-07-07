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Вместо череши – съкровище: Фермер откри 1700-годишна римска мозайка в градината си

Турски фермер откри безценна римска мозайка на 1700 години, докато сади череши в провинция Елазъг. Находката с площ над 80 кв. м е с перфектно запазени изображения на животни. Властите започват мащабни разкопки около целия архитектурен комплекс

7 юли 2026, 12:44
Вместо череши – съкровище: Фермер откри 1700-годишна римска мозайка в градината си
Източник: iStock

Т урски фермер се превърна в главно действащо лице в истинско археологическо чудо, след като съвсем случайно откри безценна римска мозайка на близо 1700 години. Невероятната находка излязла наяве, докато мъжът обработвал земята си, за да засади млади черешови дръвчета. Това, което последвало обаче, буквално шокира историците.

Фермерът Мехмет Емин Суаре, който живее в провинция Елазъг (Източна Турция), забелязал необичайни цветни камъчета със специфични шарки под пръстта, докато копаел дупки за дърветата. Вместо да пренебрегне откритието или да се опита да го скрие (както често се случва с иманярите), той веднага спрял работа и се свързал с местния музей и ведомството по културно наследство.

Шедьовър от Късната античност

Когато археолозите пристигнали на мястото и започнали внимателно да разчистват терена, те останали без думи. Пред очите им се разкрила огромна, феноменално запазена подова мозайка с площ от над 80 квадратни метра.

Експертите датират шедьовъра от Късната римска или Ранната византийска епоха. Мозайката е красяла пода на огромна сграда – най-вероятно луксозна извънградска вила (вила рустика) или древен храм. Това, което изумило историците, е детайлността на изображенията:

  • Богата фауна: На платното от камъчета са изобразени дузини животни, характерни за региона по онова време – леопарди, елени, планински кози, хрътки и различни видове екзотични птици.
  • Растителни мотиви: Животните са заобиколени от изящни орнаменти на дървета, нар, лозови масиви и сложни геометрични фигури.

До този момент в този конкретен регион на Турция никога не е откривана толкова мащабна и непокътната подова мозайка от римския период, което пренаписва историческата карта на областта.

Превръщането в музей на открито

Заради огромната историческа стойност на находката, турските власти реагирали светкавично. Вместо мозайката да бъде разглобена и пренесена в музей, Министерството на културата и туризма започна мащабни разкопки около целия имот.

Учените вярват, че под черешовата градина на Мехмет се крие цял архитектурен комплекс, който тепърва ще разкрива тайните си. Фермерът пък получи официална благодарност от държавата за своята доблест и бърза реакция, благодарение на които този 1700-годишен шедьовър бе спасен за поколенията.

Източник: TOI    
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