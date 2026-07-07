Свят

„Oтвратителна жена“: Килиан Мбапе обвини парагвайска сенаторка в расизъм след мача с Парагвай

Капитанът на френския национален отбор реагира остро след обиди, а Френската футболна федерация започва съдебни действия

София-Никол Николова София-Никол Николова

7 юли 2026, 12:26
„Oтвратителна жена“: Килиан Мбапе обвини парагвайска сенаторка в расизъм след мача с Парагвай
Източник: БГНЕС/Vesti.bg

К апитанът на Франция Килиан Мбапе остро реагира на расистки коментари на парагвайската сенаторка Селесте Амариля, която го нарече „колонизиран камерунец“, а Френската футболна федерация обяви, че ще подаде наказателна жалба срещу нея, пише Guardian.

Френският нападател Килиан Мбапе определи като „отвратителна жена“ парагвайска сенаторка, след като тя отправи расистка атака срещу него.

Дузпата, реализирана от Мбапе, се оказа решаваща при победата на Франция с 1:0 над Парагвай в напрегнат двубой в събота във Филаделфия, който класира „петлите“ за четвъртфиналите.

Селесте Амариля публикува дълъг гневен текст в социалната мрежа X, в който описа Мбапе като „колонизиран камерунец, който отчаяно се опитва да се представя за французин“, както и като „грубиян, който не се е научил да пише“.

Тя допълни, че играчите на Парагвай е трябвало да го „ударят“ след мача.

Мбапе, който е капитан на френския национален отбор, отговори с остро изявление, защитавайки не само себе си, но и футболистите на Парагвай.

„Госпожо Селесте Амариля, вие сте отвратителна жена и недостойна за позицията, която заемате. Вие не представлявате Парагвай - страна, която показа страст и чест през целия турнир“, написа Мбапе.

„Заради вашата безразсъдност и откровен расизъм целият свят вече забрави пътя и историческите усилия, които вашите играчи положиха на това световно първенство, а вместо това вниманието се насочи към некомпетентна жена, която представя най-лошия възможен образ на своята държава“, посочва Мбапе.

„Никога няма да позволя на хора като нея да имат свободата да разпространяват омразата и расизма си по света“, категоричен е Мбапе.

Френската футболна федерация (FFF) също предприе действия по случая и обяви, че ще подаде наказателна жалба, определяйки думите на сенаторката като „напълно отвратителни и неприемливи“.

„Тези изказвания са престъпни и заслужават осъждане. Те трябва да бъдат преследвани както тук, така и навсякъде другаде. Френската футболна федерация сезира прокуратурата с цел предприемане на съдебни действия“, се посочва в изявление на организацията.

„Тези думи са срам за хората, които ги изричат, както и за онези, които ги разпространяват. Играчите на френския национален отбор представляват Франция - именно нашата страна е обект на обида“, се посочва още в изявлението.

  • Селесте Амариля публикува и отворено писмо до Мбапе, което публикуваме без редакторска намеса: 

"Проблемът е между вас и мен. Никога не съм казвала нищо против Франция, напротив, аз съм с вас. Учила съм във френско училище от 2-годишна до 17-годишна възраст, завърших образованието си там. Това, което съм днес, го дължа на Колежа „Непорочно Зачатие“. Именно там пеехме „Марсилезата“ и почитахме френското знаме редом с нашето. Говоря френски и обожавам да посещавам Франция. Последната Коледа я прекарах със семейството си в Куршевел, а Новата година посрещнахме в Сен Тропе. Това няма нищо общо с Франция. Проблемът е с теб.

Твоята арогантност и презрение ме ядосват много още преди мача, когато каза: „Ако трябва да си сложим ръцете в ла*ната, хайде да го направим“. Ние не сме глупави, разбираме прекрасно, че „ла*ната“ се отнасяха за парагвайския отбор и че ние сме този отбор. Целият Парагвай замълча, включително и аз. Преглътнахме го.

По време на мача твоето арогантно поведение се виждаше ясно, презрението ти към всеки играч, сякаш са отвратителни. Без да си покриеш устата, каза „la concha de tu madre“, изключително агресивна фраза в Латинска Америка, и ти го знаеш много добре.

И накрая, ти презря здравето на нашия вратар. Уважението между съперници след мач е почти свещено - и във война, и в мир, и в поражение, и в победа. Ти не му подаде ръка, а му изкрещя победата си в лицето. Показа презрението, арогантността и лошото си възпитание за една секунда. На мен ми стана болно. Стана болно на цялата ми страна. Франция трябва да те упрекне, защото е страна на рицари с вековна история и „savoir-faire“. Франция трябва да те упрекне за поведението ти.

Публикациите ми бяха направени с кипяща кръв - тази метиска кръв, красива смесица от индианска и испанска кръв, която тече във вените ми. Точно това предизвика днешните ми публикации, в които ти се подиграваше с тези велики парагвайски играчи, които се бориха равностойно до последната минута. Написах го. Въпреки това веднага след това се разкаях, че съм те обидила със същите обиди, които аз получавам. Защото и мен ме презират, че съм метиска и латиноамериканка, наричат ни „мръсни“. Разкаях се и изтрих публикацията. Осъзнах, че повтарям схеми, които мразя, и я премахнах. Разбирам, че това те е засегнало, защото е унизително.

Сега изисквам да се оттеглиш от думите си и да ми се извиниш. Аз също няма да толерирам твоето насилие. Ти не ме познаваш, нямаш никаква представа коя съм и нямаш право да казваш, че аз съм отвратителна жена, недостойна за поста, който заемам. Аз съм сенатор на нацията, избрана с гласове. Преди това бях депутат, също избрана с гласове. Хиляди парагвайци и парагвайки гласуваха за мен и ме смятат за техен глас. Основният ми ангажимент е да бъда гласът на парагвайския народ, да казвам това, което те не могат, и да защитавам страната си дори с цената на живота си. Това се очаква от мен.

Аз представлявам моята страна, защото бях избрана на свободни избори, за да създавам закони и да бъда нейният глас. Ти нямаш никаква представа какво означава да бъдеш избрана, за да защитаваш страната си и да бъдеш гласът на народа. Аз съм избрана за сенаторка на нацията, не знам дали осъзнаваш важността на моя пост.

Ти кой си, че да ме наричаш недостойна и отвратителна, след като дори не ме познаваш!!! Това е чисто и просто насилие срещу жените!!! Политическо насилие срещу жена, която е стигнала дотук с гласовете на своя народ. Именно заради това, че съм жена, ме презираш. Именно затова ме обиждаш. Ти не атакуваш нито цвета ми, нито предпочитанията ми - атакуваш ме, защото съм жена. Оттегли думите си, уважи френското си гражданство и се извини. В противен случай ще предприема законни действия за насилие срещу жена.

Селесте Амариля,

Сенаторка на Парагвайската нация"

Феноменът Килиан Мбапе: Защо критиките не могат да спрат най-великия голмайстор на Франция (ГАЛЕРИЯ)
8 снимки
Килиан Мбапе
Килиан Мбапе
Килиан Мбапе
Килиан Мбапе
Редактор: София-Никол Николова
Източник: Guardian    
Килиан Мбапе Селесте Амариля расизъм скандал футбол Франция Парагвай Френска футболна федерация обиди наказателна жалба
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Домашни кучета нападнаха и обезобразиха жена в Самоков, собственикът им избягал

Домашни кучета нападнаха и обезобразиха жена в Самоков, собственикът им избягал

„Това е лудост“: Призиви за оставка на Инфантино след намесата на Тръмп

„Това е лудост“: Призиви за оставка на Инфантино след намесата на Тръмп

Трагедия във Велико Търново: Автобус блъсна и уби пешеходка на зебра

Трагедия във Велико Търново: Автобус блъсна и уби пешеходка на зебра

Вместо череши – съкровище: Фермер откри 1700-годишна римска мозайка в градината си

Вместо череши – съкровище: Фермер откри 1700-годишна римска мозайка в градината си

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 4 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 4 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 4 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>DARA стана почетен жител на Аврен</p>

DARA стана почетен жител на Аврен след триумфа си на „Евровизия“, получи и специален подарък

Любопитно Преди 4 минути

Певицата беше отличена за приноса си към популяризирането на България по света, а общината ѝ дари парцел в село Близнаци

КЗК разследва съмнения за картел при обществени поръчки за храни за детски градини, училища и социални домове

КЗК разследва съмнения за картел при обществени поръчки за храни за детски градини, училища и социални домове

България Преди 9 минути

Антимонополният орган извършва внезапни проверки в две дружества, участвали в над 300 обществени поръчки в периода 2020–2025 г.

Тежка катастрофа на АМ „Хемус“: Има загинал и ранени

Тежка катастрофа на АМ „Хемус“: Има загинал и ранени

България Преди 28 минути

Инцидентът е станал между лек автомобил и бус в участък с ремонтни дейности, движението към Варна е пренасочено

Най-честите грешки при монтаж на телевизор на стена

Най-честите грешки при монтаж на телевизор на стена

Любопитно Преди 36 минути

Замразяването на договора с „Боташ“ разпали политически спор: Как реагираха партиите

Замразяването на договора с „Боташ“ разпали политически спор: Как реагираха партиите

България Преди 45 минути

НАТО обяви три нови многонационални отбранителни проекта на старта на срещата на върха в Анкара

НАТО обяви три нови многонационални отбранителни проекта на старта на срещата на върха в Анкара

Свят Преди 1 час

Алиансът ще инвестира в стратегически въздушен транспорт, морско наблюдение и подмяна на остаряващите самолети AWACS

Служителите в СРП с остро предупреждение: Съкращенията ще сринат системата

Служителите в СРП с остро предупреждение: Съкращенията ще сринат системата

България Преди 1 час

Според тях механичното намаляване на щата и реалните доходи ще задълбочи кадровата криза и ще се отрази на работата на най-натоварената районна прокуратура в страната

Близо 2,7 млрд. евро за армията през 2026 г.: Бюджетът мина в комисия, но с критики

Близо 2,7 млрд. евро за армията през 2026 г.: Бюджетът мина в комисия, но с критики

България Преди 2 часа

ГЕРБ, ПП и ДБ се въздържаха при гласуването, според министъра на отбраната финансовата рамка е „бюджет на реалността“

Камион блъсна 12-годишно момче с тротинетка в Стара Загора

Камион блъсна 12-годишно момче с тротинетка в Стара Загора

България Преди 2 часа

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна

,

Антонела и Джорджина показаха как се прави: Изненадващ жест между половинките на Меси и Роналдо

Любопитно Преди 2 часа

Жените на Меси и Роналдо загърбиха дългогодишното съперничество между мъжете си. Антонела Рокуцо благодари публично на Джорджина Родригес за скъп подарък и ѝ пожела успех на Световното

Спецакция в Габрово: Жандармерия и КПП-та в града

Спецакция в Габрово: Жандармерия и КПП-та в града

България Преди 2 часа

Операцията се провежда ден след като кметът Таня Христова изпрати отворено писмо до премиера Румен Радев, в което поиска подкрепа от държавата в борбата с престъпността

Откриха мъртва украинката, заподозряна за бомбения атентат срещу олигарх в Монако

Откриха мъртва украинката, заподозряна за бомбения атентат срещу олигарх в Монако

Свят Преди 2 часа

Анастасия Березовска, която Интерпол издирваше за бруталния атентат, бе открита мъртва край столицата. За убийството ѝ са задържани двама души, като единият от тях е действащ служител на украинското военно разузнаване (ГУР)

Бюджет 2026 през джоба на хората: кой ще плати сметката

Бюджет 2026 през джоба на хората: кой ще плати сметката

Парите ни Преди 2 часа

Осигурителният таван се вдига, социални плащания остават замразени, а държавата залага по-високи приходи от такси и акцизи

<p>Тръмп отива на срещата на върха на НАТО в лошо настроение</p>

CNN: Тръмп отива на срещата на върха на НАТО в лошо настроение

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп заминава за срещата на върха в Анкара с план да съкрати американските войски в Европа. Докато Пентагонът вече изтегля части, европейските лидери спешно готвят милиарди за отбрана, за да спасят съюза от разпад

„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета“: Нова вълна от бомбени заплахи в страната

„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета“: Нова вълна от бомбени заплахи в страната

България Преди 2 часа

Съобщението е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури

,

Хитлер, Мусолини, а сега и Тръмп: Когато политиката се намесва във футбола

Любопитно Преди 2 часа

Нападателят Фоларин Балогун бе помилван за Мондиал 2026 след лична молба на Доналд Тръмп до Инфантино. Случаят допълни дългия списък от скандали на световни първенства, белязани от намесата на лидери като Мусолини, Хитлер и Видела

Всичко от днес

От мрежата

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Спасиха лисица в горнооряховско училище

sinoptik.bg

Перата превземат 2026: Защо най-смелите модни икони отново залагат на най-драматичния тренд

Edna.bg

Юлиан Костов продава дома си в морската столица

Edna.bg

Николай Димитров-Хичо и бивша „акула“ блестят на малки вратички

Gong.bg

Синдромът на Хаглунд: или защо Педро Нето скъса задната част на своите футболни обувки

Gong.bg

Румен Радев: В следващите 15 месеца България ще плаща единствено ако доставя газ през „Боташ“

Nova.bg

„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета“: Нова вълна заплахи за бомби в страната (СНИМКИ)

Nova.bg