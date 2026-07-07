„Oтвратителна жена“: Килиан Мбапе обвини парагвайска сенаторка в расизъм след мача с Парагвай

К апитанът на Франция Килиан Мбапе остро реагира на расистки коментари на парагвайската сенаторка Селесте Амариля, която го нарече „колонизиран камерунец“, а Френската футболна федерация обяви, че ще подаде наказателна жалба срещу нея, пише Guardian .

Френският нападател Килиан Мбапе определи като „отвратителна жена“ парагвайска сенаторка, след като тя отправи расистка атака срещу него.

Дузпата, реализирана от Мбапе, се оказа решаваща при победата на Франция с 1:0 над Парагвай в напрегнат двубой в събота във Филаделфия, който класира „петлите“ за четвъртфиналите.

Селесте Амариля публикува дълъг гневен текст в социалната мрежа X, в който описа Мбапе като „колонизиран камерунец, който отчаяно се опитва да се представя за французин“, както и като „грубиян, който не се е научил да пише“.

Тя допълни, че играчите на Парагвай е трябвало да го „ударят“ след мача.

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Мбапе, който е капитан на френския национален отбор, отговори с остро изявление, защитавайки не само себе си, но и футболистите на Парагвай.

„Госпожо Селесте Амариля, вие сте отвратителна жена и недостойна за позицията, която заемате. Вие не представлявате Парагвай - страна, която показа страст и чест през целия турнир“, написа Мбапе.

„Заради вашата безразсъдност и откровен расизъм целият свят вече забрави пътя и историческите усилия, които вашите играчи положиха на това световно първенство, а вместо това вниманието се насочи към некомпетентна жена, която представя най-лошия възможен образ на своята държава“, посочва Мбапе.

„Никога няма да позволя на хора като нея да имат свободата да разпространяват омразата и расизма си по света“, категоричен е Мбапе.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Френската футболна федерация (FFF) също предприе действия по случая и обяви, че ще подаде наказателна жалба, определяйки думите на сенаторката като „напълно отвратителни и неприемливи“.

„Тези изказвания са престъпни и заслужават осъждане. Те трябва да бъдат преследвани както тук, така и навсякъде другаде. Френската футболна федерация сезира прокуратурата с цел предприемане на съдебни действия“, се посочва в изявление на организацията.

„Тези думи са срам за хората, които ги изричат, както и за онези, които ги разпространяват. Играчите на френския национален отбор представляват Франция - именно нашата страна е обект на обида“, се посочва още в изявлението.

🚨🚨 KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 RÉPOND AUX PROPOS RACISTES DE LA SÉNATRICE PARAGUAYENNE !



« Madame Celeste Amarilla,



Vous êtes une femme MÉPRISABLE et INDIGNE de sa fonction.



Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la… https://t.co/O9bZkCjeJU pic.twitter.com/TNahNvUpng — Actu Foot (@ActuFoot_) July 6, 2026

Селесте Амариля публикува и отворено писмо до Мбапе, което публикуваме без редакторска намеса:

"Проблемът е между вас и мен. Никога не съм казвала нищо против Франция, напротив, аз съм с вас. Учила съм във френско училище от 2-годишна до 17-годишна възраст, завърших образованието си там. Това, което съм днес, го дължа на Колежа „Непорочно Зачатие“. Именно там пеехме „Марсилезата“ и почитахме френското знаме редом с нашето. Говоря френски и обожавам да посещавам Франция. Последната Коледа я прекарах със семейството си в Куршевел, а Новата година посрещнахме в Сен Тропе. Това няма нищо общо с Франция. Проблемът е с теб.

Твоята арогантност и презрение ме ядосват много още преди мача, когато каза: „Ако трябва да си сложим ръцете в ла*ната, хайде да го направим“. Ние не сме глупави, разбираме прекрасно, че „ла*ната“ се отнасяха за парагвайския отбор и че ние сме този отбор. Целият Парагвай замълча, включително и аз. Преглътнахме го.

По време на мача твоето арогантно поведение се виждаше ясно, презрението ти към всеки играч, сякаш са отвратителни. Без да си покриеш устата, каза „la concha de tu madre“, изключително агресивна фраза в Латинска Америка, и ти го знаеш много добре.

И накрая, ти презря здравето на нашия вратар. Уважението между съперници след мач е почти свещено - и във война, и в мир, и в поражение, и в победа. Ти не му подаде ръка, а му изкрещя победата си в лицето. Показа презрението, арогантността и лошото си възпитание за една секунда. На мен ми стана болно. Стана болно на цялата ми страна. Франция трябва да те упрекне, защото е страна на рицари с вековна история и „savoir-faire“. Франция трябва да те упрекне за поведението ти.

Публикациите ми бяха направени с кипяща кръв - тази метиска кръв, красива смесица от индианска и испанска кръв, която тече във вените ми. Точно това предизвика днешните ми публикации, в които ти се подиграваше с тези велики парагвайски играчи, които се бориха равностойно до последната минута. Написах го. Въпреки това веднага след това се разкаях, че съм те обидила със същите обиди, които аз получавам. Защото и мен ме презират, че съм метиска и латиноамериканка, наричат ни „мръсни“. Разкаях се и изтрих публикацията. Осъзнах, че повтарям схеми, които мразя, и я премахнах. Разбирам, че това те е засегнало, защото е унизително.

Сега изисквам да се оттеглиш от думите си и да ми се извиниш. Аз също няма да толерирам твоето насилие. Ти не ме познаваш, нямаш никаква представа коя съм и нямаш право да казваш, че аз съм отвратителна жена, недостойна за поста, който заемам. Аз съм сенатор на нацията, избрана с гласове. Преди това бях депутат, също избрана с гласове. Хиляди парагвайци и парагвайки гласуваха за мен и ме смятат за техен глас. Основният ми ангажимент е да бъда гласът на парагвайския народ, да казвам това, което те не могат, и да защитавам страната си дори с цената на живота си. Това се очаква от мен.

Аз представлявам моята страна, защото бях избрана на свободни избори, за да създавам закони и да бъда нейният глас. Ти нямаш никаква представа какво означава да бъдеш избрана, за да защитаваш страната си и да бъдеш гласът на народа. Аз съм избрана за сенаторка на нацията, не знам дали осъзнаваш важността на моя пост.

Ти кой си, че да ме наричаш недостойна и отвратителна, след като дори не ме познаваш!!! Това е чисто и просто насилие срещу жените!!! Политическо насилие срещу жена, която е стигнала дотук с гласовете на своя народ. Именно заради това, че съм жена, ме презираш. Именно затова ме обиждаш. Ти не атакуваш нито цвета ми, нито предпочитанията ми - атакуваш ме, защото съм жена. Оттегли думите си, уважи френското си гражданство и се извини. В противен случай ще предприема законни действия за насилие срещу жена.

Селесте Амариля,

Сенаторка на Парагвайската нация"