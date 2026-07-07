НАТО обяви три нови многонационални отбранителни проекта на старта на срещата на върха в Анкара

Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви три нови многонационални отбранителни проекта при откриването на срещата на върха на Алианса в Анкара. Новините бяха представени по време на Форума за отбранителната индустрия – първото официално събитие от двудневната среща на лидерите на държавите членки.

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Проектите са насочени към разширяване на способностите на НАТО в областта на стратегическия въздушен транспорт, въздушното презареждане, разузнаването, наблюдението и ранното предупреждение.

Първата инициатива предвижда многонационална програма за модернизация, базирана на транспортните самолети Airbus A400M и флота от самолети за въздушно презареждане Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT).

„Няколко съюзници официално обявяват предстоящата доставка на допълнителни самолети Airbus A330 MRTT“, заяви Рюте, като подчерта, че проектът ще засили стратегическите способности на НАТО за въздушен транспорт и дозареждане във въздуха.

Втората инициатива е свързана със съвместната покупка на безпилотни летателни апарати MQ-4C Triton, които ще разширят възможностите на Алианса в областта на разузнаването, наблюдението и събирането на информация (ISR).

„Тези допълнителни самолети ще осигурят постоянно наблюдение на обширни морски райони“, каза генералният секретар на НАТО.

Третият проект предвижда подмяна на остаряващия флот от самолети за далечно радиолокационно откриване и управление AWACS.

Съюзниците ще закупят съвместно до 10 шведски самолета Saab GlobalEye, които ще заменят използваните в момента американски Boeing E-3A Sentry AWACS.

Срещата на върха на НАТО в Анкара продължава и в сряда. Очаква се лидерите на страните членки да обсъдят увеличаването на инвестициите в отбраната, военната подкрепа за Украйна и разширяването на отбранителната индустриална база на Алианса.