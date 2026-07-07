Съдът остави в ареста директора на ВиК - Бургас и негов служител

О кръжните магистрати в Бургас взеха мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо длъжностни лица във "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в Бургас, съобщиха от съдилището. Спрямо тях са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост.

Прокуратурата поиска постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и негов служител

Ако бъдат прзнати за виновни, предвиденото по закон наказание е "лишаване от свобода" от две до осем години.

Окръжната прокуратура в Бургас внесе искането за налагане на постоянен арест спрямо директора на дружеството Цветан Мирчев и служителя по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ Илчо Боев на 6 юли, след като двамата бяха задържани при специализирана операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" в края на миналата седмица.

След зрелищната акция: Прокуратурата повдигна обвинения на шефа на ВиК-Бургас

Определението на Окръжен съд - Бургас подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред въззивна инстанция.

Наблюдаващият делото прокурор Иван Кирков разясни, че случаят се отнася за обществена поръчка, сключена между ВиК-Бургас и външна фирма за почистване на около 70 сондажни кладенци в Бургаско. По думите на Кирков разследващите са установили, че подобна дейност не е била извършвана.

Въпреки това, на фирмата са преведени над 300 хил. евро.

Разследването е започнало след получен сигнал от служител на ВиК оператора, спрямо който е оказван натиск да подпише неистински документи.