Да се надсмиваш над Аушвиц и атентата от 11 септември - изкуство или не? (СНИМКИ и ВИДЕО)

Е дно от най-атрактивните, шокиращи и скандални места на Стария континент, обвързани с темата за изкуството, се намира в Барселона. Музеят на забраненото изкуство в каталунската столица трудно може да се възприеме от хората с по-консервативни възгледи, просто защото почти всеки експонат в него е създаден с идеята да провокира и скандализира.



Горе: Макет на Саддам Хюсеин в кутия с формалдехид

Вероятно е нужно и да уточним, така че се подгответе. Бившият американски президент Доналд Тръмп с... миниатюрен пенис, чифт огромни токчета върху мюсюмански молитвени килимчета, сексуални рисунки на Пикасо, такава на която Статуята на Свободата в САЩ е потънала във вода и то не чие да е дело, а на затворник, заподозрян за участие в атентатите на 11 септември 2001 г. , Исус Христос, разпънат и облечен в униформа на Макдоналдс (McJesus) и още куп такива, предизвикващи възмущение.

Горе: Исус на кръста в униформа на Макдоналдс

Творбите са общо над 200, а до всяка от тях има и надпис с обяснение на обществената реакция. Общото между тях е едно: всички са били подлагани на жестока цензура.

В Музея се намират и множество експонати, свързани със секса.

