"Чувствам се като истинска жена": Моника Белучи се снима за арабския Vogue

59-годишната Моника Белучи краси корицата на мартенския брой на арабския Vogue. Актрисата говори за феминизма и работата си с Тим Бъртън. Неотдавна двамата разсекретиха романтичната си връзка и започнаха да излизат заедно като двойка. За първи път тя се появи на червения килим с режисьора на филмовия фестивал в Рим през октомври миналата година.

"Толкова е вълнуващо и прекрасно да споделиш преживяването да работиш с човека, когото обичаш", каза тя за времето, прекарано на снимачната площадка с Тим Бъртън.

Monica Bellucci for Vogue Arabia for their March issue, themed 'Beauties of the World', photographed by Nima Benati

"At 59, the muse feels more confident than even in her own skin. “Things are changing because women today are talking out loud,” offers Bellucci." pic.twitter.com/DFGmxLuBbU