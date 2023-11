Сред светлини и възгласи на обожание: Моника Белучи пристигна в Солун

И талианската актриса Моника Белучи е в южната ни съседка по повод 24-тия Международен филмов фестивал в Солун, предадоха гръцките медии.

Пред най-старото солунско кино „Олимпион“ на площад „Аристотел“ снощи, малко преди 23:00 часа, паркира луксозна кола, чиято задна врата се отвори точно над постлания за случая червен килим, пише електронното издание на гръцкия в. „Вима“.

Monica Bellucci is coming to Greece in November for the Thessaloniki Film Festival https://t.co/J0xnFVlCgV pic.twitter.com/K1IT62cjM5