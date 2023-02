Това ли е новата любов на Моника Белучи? Актрисата се разходи ръка за ръка с Тим Бъртън (СНИМКИ)

Т им Бъртън и Моника Белучи изглежда са двойка. Двамата бяха снимани да се разхождат в Мадрид, хванати за ръце.

Тази снимка се появява четири месеца след като 58-годишната актриса връчи на 64-годишния режисьор награда за цялостно творчество на филмов фестивал в Лион, Франция, пише списание People.

Tim Burton and girlfriend Monica Bellucci out holding hands in Madrid this week. pic.twitter.com/pqoAc0HXvG