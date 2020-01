Най-изумителните научни изследвания на 2019 година

2019 г. вече е в историята. Изминалата година беше белязана от редица вълнуващи събития в научния свят. Сред тях се открояват няколко наистина необичайни открития. Можем ли да усещаме миризми с език? Има ли толкова силен звук, който да може да изпарява вода? И как учени се натъкнаха на истински вампир в горите на Нова Зеландия? Отговорите на тези и други въпроси може да научите в следващите редове.

Къде е чудовището от Лох Нес?

Едва ли има човек, който да не е чувал легендата за чудовището от Лох Нес. Според нея, от над 1000 години в шотландското езеро живее огромно същество, приличащо на динозавър. През миналата година беше проведено изследване, което разочарова хората, вярващи в тази легенда. Експерти по генетика взеха над 250 проби от Лох Нес, а анализът им разкри, че в района на езерото живеят над 3000 вида, сред които риби, бактерии, прасета, елени и хора. Следи от „чудовищно“ ДНК, обаче, така и не бяха открити. Изследването все пак разкри една любопитна подробност. Оказа се, че в Лох Нес има изобилие от змиорки. Веднага се появи теория, че Неси може всъщност да е огромна змиорка. Вероятността в езерото да живее подобно създание е изключително малка, отбелязват на свой ред учените.

Езикът ни може да усеща миризми

Не, не приемайте това като съвет да започнете да облизвате цветя. Проучване, публикувано през април миналата година, разкри нещо много любопитно за човешкия език. Оказа се, че върху него има сензори за обоняние, което на практика ни позволява да усещаме миризми с езика си. Учени от центъра „Монел“ във Филаделфия установиха, че човешките вкусови клетки реагират на молекулите на миризми по същия начин като клетките на рецепторите на обонянието. Това означава, че взаимодействието между миризма и вкус може да започва още върху езика, а не в мозъка, както учените смятаха до този момент.

Звук, който изпарява вода

Какво ще се случи, ако рентгенов лазер „удари“ малка струя вода? Отговорът е изключително силен шум. Учени от университета „Станфорд“ използваха вакуумна камера, за да сблъскат много тънка водна струя с кратки пулсации на високочестотен рентгенов лазер. Въпросните пулсации разделят струята на две и в резултат се получава 270-децибелов звук (смята се, че това е най-силният шум, възможен под вода), който изпарява водните молекули. Резултатите от експеримента са наистина впечатляващи, а полученият звук е по-мощен от този при изстрелването на ракета и би бил фатален за живи същества.

Частицата, която не е частица

През 2019 г. беше направена важна крачка към откриването на доказателство за едни от най-странните частици, съществуването на които беше прогнозирано още през 70-те години на миналия век. Става въпрос за т. нар. одерони. Те се образуват, когато нечетен брой кварки се освободят при сблъсък между протони и антипротони. Тъй като одероните се появяват и изчезват за изключително кратко време, учените не ги смятат за истински частици. Предполагаемото наблюдение на одерони беше осъществено от екип физици, работещи с Големия адронен колайдер в ЦЕРН. Това стана още през 2018 г., но резултатите от изследването бяха публикувани миналата година. Учените забелязали някои странни различия в начина, по който протоните се сблъскват с други протони в сравнение с антипротоните, а едно от обясненията за тези несъответствия е наличието на одерони.

Вампирът от Нова Зеландия

Дълбоко в горите на Нова Зеландия, учени направиха едно зловещо откритие. Те се натъкнаха на истински вампир! Той обаче няма остри зъби, не спи в ковчег и не носи дълга пелерина. Всъщност става въпрос за…дърво. Въпросният ботанически вампир изсмуква вода и хранителни вещества от своите съседи, прилепвайки се към техните корени. Откритието беше направено в района на Западен Окланд. Поведението на дървото повдигна много въпроси. „Най-вероятно дърветата не са отделни индивиди, а гората всъщност е един свръхорганизъм“, коментира професор Себастиан Леузингер, който е един от откривателите на дървото-вампир.

