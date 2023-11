Чудото от Фатима: Учени с разумно обяснение на феномена

П рез 1917 г. три деца овчарчета от село Фатима, Португалия, твърдят, че са видели Дева Мария сред полето, докато са се връщали у дома от паша.

Децата били двете сестри Лусия дош Сантош и Жасинта, и брат им Франсиско Марто.

По думите на трите деца, Дева Мария им казала, че ще им се явява отново на 13-ия ден от всеки месец в продължение на половин година.

Мълвата за чудото се е разпространила и все повече хора започнали да идват във Фатима, за да присъстват на видението.

Децата обяснили, че Дева Мария дала обещание да се яви само пред Лусия, най-голямото от трите деца. Дева Мария е обяснила, че при последното си посещение, на 13 октомври 1917 г., ще носи със себе си си доказателства, че наистина е имала контакт с трите деца. Мълвата се е разнесла и около 70 000 души пристигнали, очаквайки да станат свидетели на нещо зрелищно.

Различни свидетели съобщават, че на 13 октомври 1917 г. са станали свидетели на “чудото на слънцето”. Те разказват, че Слънцето, изглеждало, като неподвижно петно в небето, а секунди по-късно сякаш “летяло” стремглаво към Земята, като произвеждало проблясъци от цветна светлина.

„Гледайки слънцето, забелязах, че всичко потъмнява. Първо погледнах към най-близките обекти, а след това погледнах към хоризонта. Видях, че всичко е придобило цвят на аметист. Обектите около мен, небето и атмосферата, бяха обагрени в еднакъв цвят. Всичко, както наблизо, така и надалеч, се беше променило, придобивайки цвета на стара жълта дамаска". Това разказва очевидец на станало известно като "Чудото от Фатима", чиито думи са изучени и предадени по-късно от Алмейда Гарет.

Според проучването на Гарет, хората са изглеждали така, сякаш са страдали от жълтеница.

Едно нещо, което знаем със сигурност е, че нищо необичайно не се е случило със Слънцето в този ден, като се има предвид, че феноменът не е наблюдаван никъде другаде на Земята, категоричен е Гарет.

Хората може да са видели на пархелий (атмосферно оптично явление, което се състои от светло петно от едната или от двете страни на Слънцето, които често стоят по фланговете на Слънцето в рамките на 22° ореол - бел.ред.). Така си обяснява явлението Артур Вировски от Техническия университет в Лодз. Той обяснява, че феноменът може да бъде причинен от облаци от ледени кристали високо в атмосферата.

Според свидетели явлението е било силно променливо.

