Синдромът на щастливото момиче: Чрез положително мислене до пълно отчаяние

Н овата мания в TikTok се нарича "синдром на щастливото момиче".

Тя бързо набра популярност.

Новият тренд се състои от позитивни послания, които да повтаряме като мантра.

Думите, които трябва да изричаме са: "Аз съм щастлив човек, който има много късмет."

Посланията могат да варират, но са винаги положителни.

Звучи ви безобидно, нали?

Специалисти предупреждават, че тенденцията съдържа "токсична позитивност" и повдига въпроса за привилегията.

i wrote about “lucky girl syndrome” and manifestation. and being miserable in january of course. https://t.co/kIihXLv1Ku — hannah ewens (@hannahrosewens) January 21, 2023

Gen Z са опасно повлияни от новата мода.

Всичко започва от популярната в TikTok инфлуенсърка Лаура Галеб.

В серия от видеа тя разказва как животът ѝ се е променил и е получила "невероятни възможности", вследствие позитивна настройка и мантруване.

Не след дълго видео на две момичета, които споделят за същата философия, получава стотици споделяния и става изключително популярно.

Хаштагът #Luckygirlsyndrome е споделен повече от 182 милиона пъти.

"Синдромът на щастливото момиче" е нещо, което човечеството използва от векове. Записваме желанията си, молим се, обръщаме се към по-висша сила, за да се сдобием с благополучие.

Законът за привличането също гласи, че всичко, което искаме силно, може да бъде наше, стига да се фокусираме в него и да вложим енергията си в това намерение.

Influencers with “Lucky Girl Syndrome” are adopting the belief that everything works out for them.



But experts say it won't solve life's problems. https://t.co/IROseLr2E4 — The Washington Post (@washingtonpost) January 21, 2023

Ключовата част е, че положителните мисли и манифестации ви правят по-наблюдателни за появили се възможности.

Те въздействат върху вас, не върху заообикалящият свят или останалите.

Психолозите казват, че "синдромът на щастливото момиче" произлиза от закона на предположението: теория, разработена от философа Невил Годард през 40-те и 50-те години на миналия век. Годард предполага, че ако вярваме, че вече имаме нещо, в крайна сметка ще го получим.

Според създателя си законът на предположението няма езотерични или мистични корени. Той премахва мислените бариери, който ни пречат.

Учени споделят, че всички подобни процеси са съсредоточени около ретикуларната активираща система (RAS).

RAS е мрежа от неврони в мозъчния ствол, която създава филтрираща система в ума ви, която потвърждава съществуващите ви вярвания, като ви помага да видите това, което искате да видите.

Например: любимото ви число 22 е навсякъде или всеки път, когато погледнете часовника е в един и същи час. Изглежда всички съвпадения са потвърждения на личните ни предпочитания и безобидни мании.

В живота има ситуации, когато повтарянето на положителни мантри не може да помогне.

Опасно е младите хора да вярват, че могат да се впускат в предизвикателства, които всеки път ще завършват положително за тях.

Wondering what 'Lucky girl syndrome' is all about - and whether it's time you started manifesting? https://t.co/7YyCbU5e6k — Sky News (@SkyNews) January 18, 2023

Идеята, че винаги ще получим това, което искаме или онова, което смятаме, че заслужаваме не е вярна.

В TikTok се появиха хора, които споделят, че обвиняват себе си, защото "положителните мисли не работят при тях".

"Токсичната позитивност" също е нов термин, който описва избягването на негативни емоции на всяка цена.

Това води до потискането им, защото е невъзможно човек да бъде щастлив или удовлетворен през цялото време.

Конструкцията на живота е прекалено сложна и многопластова, за да се оставим да вярваме, че ще се чувстваме добре, когато поискаме.

Позитивната нагласа ни помага да бъдем по-фокусирани и намалява стреса, но не може да е фукционираща система за справяне с гняв, загуба или срам.

Kултурният теоретик Лорън Берлант описва синдрома като„жесток оптимизъм“, а вестник "Guardian" пише за „голямата лъжа, че можете да намерите индивидуални решения на структурни проблеми“. Пример за това е митът, че ще успеем да елиминираме глобалното затопляне, като рециклираме повече, а междувременно 20 големи компании седят зад една трета от всички глобални емисии.

Списание "Vice", коментира, че всички, които вярват в "синдрома на щастливото момиче" са с бяла кожа, слаби и привлекателни.

It’s no surprise that the majority of people celebrating the power of being a Lucky Girl on TikTok are white, thin, and conventionally attractive. https://t.co/WDrHTPQqno — VICE (@VICE) January 20, 2023

Когнитивно - поведенческата терапия също използва визуализации и пренасочване на негативните мисли.

Специалисти съветват младите хора да не се подават на всяка нова тенденция и да запазят своя умерен оптимизъм, който по-лесно ще ги преведе по пътя на зрелостта.