Честито! София Ричи е бременна с първото си дете

С офия Ричи и Елиът Грейндж ще стават родители.

Моделът разкри пред Vogue, че е бременна с първото бебе на двойката - момиченце.

Тя написа в Instagram заедно със снимка от фотосесията за списанието: „Сърцата ни са пълни с толкова много любов! Толкова благодарен за цялата ви подкрепа! Нямам търпение за тази следваща глава от живота.”

Sofia Richie Grainge announces first pregnancy with husband Elliot https://t.co/mMYeu8AyYN

Ричи, която е бременна около шести месеца, каза на списанието, че пази новината в тайна, за да „защити“ своето пространство.

„Бременността е наистина страшна“, обясни тя. „Не знаех, че има толкова много етапи, които трябва да преминете, и толкова много тестове, които трябва да вземете. За мен беше наистина важно да защитим психичното си здраве и пространството си като двойка.“

Ричи каза, че и тя, и Грейндж са били шокирани да научат, че ще имат дъщеря.

„И двамата наистина мислехме, че е момче, така че беше истински шок“, споделя Ричи. „Моята мечта бе да имам дъщеря и Елиът също много се вълнува за това.“

30-годишната Ричи и Грейндж обявиха връзката си публично в началото на 2021 г.

Sofia Richie shares audio of baby’s heartbeat as she announces pregnancy https://t.co/HMLeRDLICC pic.twitter.com/QRIdE90fpx

„Когато започнахме да бъдем романтични, той просто ми даде различно усещане“, спомня си дъщерята на Лайънъл Ричи. „Беше усещане за безопасност. Беше усещането да бъда наистина оценен. Когато започнахме да излизаме, знаех, че той ще е мой съпруг."

Музикалният изпълнителен директор Елиът Грейндж предложи брак на София Ричи през април 2022 г., като модната дизайнерка дебютира с годежния си пръстен чрез Instagram.

Sofia Richie is pregnant, expecting her first child with Elliot Grainge. pic.twitter.com/WA5Uqqlucl