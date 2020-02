Честито! Аня Пенчева стана баба за втори път

Борис Ангел Караньотов се роди на 5-ти февруари ❤️. Това са най-емоционалните и хубави дни в живота ми. Родител съм от 4 дена, но това което преживях и изпитах за това кратко време е незаменимо и неописуемо. Някак си всичко друго посивява и изчезва. Обичта към приятелите ми се увеличи, към близките ми се изостри силно, а обичта към жената, която ме дари с това скъпоценно камъче доби неизмерими граници. Благодаря ти, любима! Д-р Анатолий Дуковски, моят син ще Ви чувства така, както аз Вас... магически. Почти 26 години по-рано Вие ме показахте на бял свят, а сега почти 26 години по-късно, дойде ред и на нашия наследник. Благодарим за това девет месечно спокойно пътешествие. Ваш Ангел!

