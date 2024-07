Честит рожден ден, принце! Порасналият Джордж на 11

Н ай-големият син на принц Уилям и принцеса Кейт, принц Джордж, празнува днес своя 11-ти рожден ден на фона на една трудна година за семейството му.

По този повод принцът и принцесата на Уелс споделиха зашеметяващ портрет на принц Джордж. Черно-бялата снимка, направена от запалената по фотографията Кейт, показва бъдещия крал в костюм, сияещ пред камерата.

Принц Джордж присъства на редица значими събития през последните 12 месеца, включително годишната кралска коледна служба в Сандрингам с крал Чарлз и кралица Камила, както и празненствата Trooping the Color в Лондон.

През първите месеци на 2024 г. Джордж, както и неговите братя и сестри, останаха предимно далеч от общественото внимание, докато принцеса Кейт се възстановяваше от коремна операция и започна превантивната си химиотерапия след диагнозата рак.

Въпреки това принцът придружа баща си на спортни игри, участва в трогателни семейни снимки и дори се срещна със световната суперзвезда Тейлър Суифт.

От спортните мачове до кралските церемонии, тук разглеждаме годината на принц Джордж в снимки.

През 2023 г., за да отбележи 10-ия му рожден ден, принц Уилям и принцеса Кейт пуснаха нов портрет на най-големия си син, направен на територията на замъка Уиндзор.

Принцът заема спокойна поза, подчертаваща лъчезарната му усмивка, облечен в ежедневно облекло от карирана риза, зелени панталони и кафяви велурени обувки.

През октомври 2023 г. Джордж придружава баща си, за да гледа националния отбор на Уелс срещу Аржентина в четвъртфинален мач от Световното първенство по ръгби в Марсилия, Франция.

За съжаление на кралските особи, отборът на Уелс не спечели, губейки със 17-29 от аржентинците.

През декември Джордж и неговите братя и сестри, принцеса Шарлот и принц Луи , присъстваха на концерта с коледни песни „Заедно на Коледа“, организиран в Уестминстърското абатство от тяхната майка Кейт.

Децата участваха в част от службата на свещи и гледаха как гост-изпълнители отдават почит към работата на членовете на общността в цяла Великобритания.

На Коледа Джордж участва в годишната кралска разходка след църковна служба с крал Чарлз и кралица Камила в имението Сандрингам в Норфолк, Англия.

Принцът и неговите братя и сестри бяха снимани да вървят към църквата със семейството и да се срещат с обществеността след това.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ