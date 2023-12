Честит рожден ден, Брад! Животът на една холивудска икона на 60

У илям Брадли Пит, който днес навършва 60 години, е роден на 18 декември 1963 г. в малко градче в Оклахома. Баща му работел в транспортна фирма, а майка му била учителка. Той е израснал в Мисури, който той описва като земята на Марк Твен и Джеси Джеймс, с много хълмове и езера.

Брад се занимавал със спорт в училище (тенис, голф, плуване) и ходел на църква всяка неделя. След това се записва в програмата по журналистика в Университета на Мисури. Искал да бъде журналист или публицист (учи реклама), но той напуснал факултета си и потеглил на запад. В Калифорния, в Лос Анджелис и особено в Холивуд.

От пиле в снек бар до кражба на сърца: ранните дни на Брад Пит в Холивуд

Той се влюбва в правенето на филми още като дете, след като гледа японския филм на ужасите „Чудовищата на Франкенщайн“. По-късно той прекарва часове в киносалоните, като веднъж гледа пет последователни филма „Планетата на маймуните“. Никой обаче не му помага в Холивуд. Благодарение на приятния си външен вид младият мъж получава малки роли в телевизионни предавания, а когато не работи, рекламира снек-бар, обличайки се в костюм на голямо пиле или разкарвайки стриптизьорки по домовете им след партита.

Първата важна роля на Брад в югославския игрален филм „Тъмната страна на слънцето“, той играе млад американец, който не може да се справи със слънчевата светлина и развива рани и струпеи, когато е изложен на ултравиолетова радиация. Извън Югославия филмът получава малко внимание.

„Thelma & Louise” : Как една роля направи Брад Пит секс символ

„Thelma & Louise”, режисиран от Ридли Скот, беше истинската промяна на играта за Брад. Джордж Клуни, друг неизвестен по това време актьор, се явява на прослушване пет пъти за ролята на младия негодник, който съблазнява героинята на Джина Дейвис, но Скот избира Пит. След този филм той става известен като секс символ, а след следващата си поява във филма на Робърт Редфорд „A River Runs Through It“ е признат за компетентен актьор. Пит призна, че е приемал канабис, за да се справи с растящата си слава в края на 90-те години.

90-те се превърнаха в неговото десетилетие: „Интервю с вампир“, „Легенди за падането“, „Se7en“, „12 маймуни“, „The Devil's Own“, „Седем години в Тибет“, „Запознайте се с Джо Блек“, „ Боен клуб”…

В началото на новия век той вече е една от водещите холивудски звезди. Два пъти е удостоен с титлата „Най-сексапилният жив мъж“. Той отговори на това, като обяви списание People, което му даде тези титли, за „Най-тъпото списание във Вселената“. Той никога повече не беше признат за най-секси в света.

