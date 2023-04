Отсечени ръце: Ужасяващите практики за "взимане на трофеи" в древен Египет

Д ванадесет отрязани ръце бяха открити в Египет, като част от ужасна практика за „взимане на трофеи“.

Това откритие бележи първото известно физическо доказателство за ампутации на ръце в древен Египет, което хвърля нова светлина върху тъмната страна на историята на цивилизацията.

A pile of severed hands has been discovered in Egypt revealing evidence of a gruesome “trophy-taking” practice introduced by the Hyksos people. Learn more about this creepy discovery! #Egypt #Hyksos #TrophyTaking #Archaeology #NatureJournalhttps://t.co/y6nmBoaRXw