Румен Радев поздрави сънародниците, които днес празнуват Великден

П оздравявам всички наши сънародници от католическата и арменската общност, които днес празнуват Възкресение Христово. Това написа в социалната мрежа "Екс" президентът Румен Радев. Нека вярата, силата на духа и надеждата продължават да ни сплотяват, добавя държавният глава.

Папа Франциск призова вярващите да се радват и да имат надежда въпреки личните и глобалните политически кризи, предаде ДПА. Папата каза още, че Възкресение Христово трябва да даде на хората кураж и надежда.

May the light of the resurrection illumine our minds and convert our hearts, and make us aware of the value of every human life, which must be welcomed, protected and loved. A happy Easter to all! https://t.co/aKTa7m6DsV