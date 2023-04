Чарлз III откри сцената на конкурса „Евровизия“ в Ливърпул (СНИМКИ/ВИДЕО)

Б ританският крал Чарлз и съпругата му Камила откриха в Ливърпул сцената, на която следващия месец ще се проведе конкурсът „Евровизия" за 2023 г., съобщи Ройтерс.

Чарлз и кралицата консорт, чиято коронация ще се състои няколко дни преди музикалния форум, се срещнаха с британската представителка Мей Мюлер и участваха в записването на сегмент от детското телевизионно развлекателно предаване „Блу Питър“. „Ще ви гледаме с голям интерес и ще ви насърчаваме“, каза кралят на Мюлер.

