„Чакай, шегуваш се, нали?“: Амбър Роуз позволява на 4-годишния си син да пие кафе

А мбър Роуз и нейният син се наслаждават заедно на чаша кафе „всяка сутрин“.

„Слаш е на 4 години. Той пие чаша кафе с мен.“, 40-годишният модел обясни небрежно на водещия на подкаст „No Jumper“ Adam22, към когото се присъедини съпругата му Лена Плъг.

„Както аз, така и децата ми седим, пием кафе и си говорим“, продължи Роуз, която споделя сина си Слаш с музикалния изпълнител Александър „AE“ Едуардс и 10-годишния Себастиан Баш с рапъра Уиз Халифа.

Тя повтори количеството - "чаша кафе" - на шокираната двойка.

„Чакай, шегуваш се, нали?“ Лена попита, на което Роуз отговори: „Не! Всичко е наред, не е голяма работа. … Няма значение.“

Според Амбър, „Това е малко кофеин, а кафето не е лошо.“ „Децата ми пият кола също“, каза тя на зашеметената двойка.

По същата логика Роуз каза, че синът ѝ Баш е израснал с миризмата на марихуана и е виждал баща си да я пуши през цялото време.

"Уиз пуши по цял ден, всеки ден, така че Баш, откакто беше на 2 години, е наясно. Не е нищо. Той е свикнал".

