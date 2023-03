Професионалното изтощение струва на британската икономика 28 милиарда лири на година

С вързаният с работата стрес или професионалното изтощение, известно като "прегаряне", струва на британската икономика 28 милиарда лири всяка година и е причина за 23,3 милиона дни отпуск по болест, според ново проучване, цитирано от Франс прес.

Жителите на Великобритания са по-податливи на проблеми с психичното здраве, отколкото хората в която и да е друга от страните, включени в анализа, посочват авторите му от френската застрахователна компания "Акса" (Axa) и британския Център за икономически и бизнес изследвания (CEBR).

