Брук Шийлдс разкри, че лекар ѝ е извършил интимна операция без съгласие

Б рук Шийлдс разкрива много лични и травмиращи моменти в новата си мемоарна книга „Брук Шийлдс няма право да остарява“: Мисли за остаряването като жена“ (която ще бъде пусната в продажба във вторник, 14 януари).

Повече от една от тези травми е дело на медицински специалисти. Една от тях - за нежелана (и ненужна) процедура за подмладяване на вагината - се откроява сред останалите.

Brooke Shields is not holding back when it comes to women’s health. She details her experience when a plastic surgeon "threw in a little bonus" at the link. pic.twitter.com/mFYOFqgdQk