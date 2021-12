Британският премиер Борис Джонсън отново стана баща

Б ританският премиер Борис Джонсън и съпругата му се сдобиха с второ дете, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това е седмото дете на Джонсън. Момиченцето се е родило тази сутрин в клиника в центъра на Лондон.

