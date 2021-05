Борис Джонсън се ожени тайно, вижте първа снимка

Б ританският министър-председател Борис Джонсън и

годеницата му Кари Саймъндс са сключили брак в събота на тайна церемония в Уестминстърската катедрала, предаде Ройтерс, като цитира вестниците "Сън" и "Мейл он сънди", предаде БТА



UK PM Johnson marries fiancee in secret ceremony - reports https://t.co/RBfLqNqZpR pic.twitter.com/bm4NDyPQVi

Новината беше потвърдена от говорител на канцеларията на Джонсън,

както и от тази снимка, която показва двойката в градината на „Даунинг Стрийт” след сватба:

Just married: Prime Minister Boris Johnson and Carrie Symonds tied the knot yesterday. https://t.co/zab7EpqZ3x



📸 Rebecca Fulton/Downing Street pic.twitter.com/5gYD7Xzr6x