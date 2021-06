"Чувствам се като на сватба", как започна срещата на върха на Г-7

Б ританският премиер Борис Джонсън посрещна лидерите на страните от Г-7 и на ЕС на дъсчена пътека по крайбрежието на Корнуол в курорта Карбис бей, където до неделя се провеждат тяхната среща на върха, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Домакинът бе с тъмносив костюм и светлосиня вратовръзка, а съпругата му Кари - с цикламена рокля.

Двойката поздрави лидерите и техните половинки с докосвания с лакти - поздрав, станал популярен заради коронавирусната пандемия. После всички поговориха за социалната дистанция и времето под типичното за Англия облачно небе. Първата дама на САЩ Джил Байдън се пошегува: "Чувствам се като на сватба", намеквайки за неотдавнашния брак, сключен от Борис Джонсън и Кари Саймъндс. Джонсън на свой ред се пошегува, че се чувства все едно върви към олтара по пътеката в църквата.

Репортери, отразяващи събитието, използваха повода, за да попитат президента на САЩ какво е посланието му към руския президент Владимир Путин, с когото ще се срещне на 16 юни. "Ще ви кажа, след като му го кажа", отвърна той.

Лидерите на Г-7 позираха на плажната ивица и за групова снимка,

предаде ТАСС. Подредиха се в две редици, а не в една както обичайно, спазвайки правилата за социална дистанция. На първия ред бяха домакинът Джонсън, от двете му страни Джо Байдън и френският президент Еманюел Макрон, а до тях съответно канадският премиер Джъстин Трюдо и германският канцлер Ангела Меркел. На втория ред бяха председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, премиерът на Япония Йошихиде Суга, италианският му колега Марио Драги и председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

После, докато лидерите се отдалечаваха от мястото на снимката, френският президент Макрон прегърна Байдън през рамо и двамата поведоха оживен разговор, но журналистите не успяха да чуят за какво си говореха.

Откривайки срещата, Джонсън каза, че тя дава изключителен повод великите сили

да извлекат поука от пандемията с цел по-добро възстановяване. Той прикани всички да не допускат грешки от миналото. "Трябва да се уверим, че сега ще дадем възможност на нашите икономики да се възстановят", заяви той.

След първата си работна сесия днес лидерите на страните от Г-7 отиват в корнуолската ботаническа градина,

намираща се на 70 километра от мястото на провеждане на форума. Там тази вечер в тяхна чест прием дава британската кралица Елизабет Втора.

Деветдесет и пет годишната кралица пристигна за приема, придружавана от най-високопоставените си роднини, вкл. престолонаследника принц Чарлз, съпругата му Камила, принц Уилям и съпругата му Кейт. Това е първа голяма изява за кралицата след кончината на съпруга ѝ принц Филип.

As Head of State, The Queen regularly speaks to world leaders and key diplomatic figures as part of the vital role she plays as a figurehead for the UK and Commonwealth.



Later today The Queen and Members of the Royal Family will attend a reception with @G7 leaders in Cornwall. pic.twitter.com/XUnyMLV3ey