Британка взе кучето си по време на раждане

Б ританка взе любимата си малтийска болонка Фламп да я подкрепи по време на 50-часовото й раждане, съобщи The Guardian.

Най-добрият приятел на човека или най-верният другар на жената?

29-годишната Шарлот Бърд казала, че страда от гърчове, а животното било обучено да разпознава признаци на пристъпа. Затова тя решила, че за нея ще бъде по-безопасно, ако кучето присъства по време на раждането и започнала да подготвя Фламп за решаващия ден.

