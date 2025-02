Бриджит Джоунс: Героиня на нашето време или абсолютен позор?

Б риджит Джоунс може и да няма късмет в любовта, но вече почти три десетилетия краде сърцата на феновете. Но защо я обичаме точно такава, каквато е?

Създадена от Хелън Филдинг като анонимен начин да пише за това как е била самотно момиче в Лондон, Бриджит оживява за първи път в седмична колонка в Independent.

Филдинг не е смятала, че тя ще издържи и шест седмици. Много е грешала, а Бриджит Джоунс е все още жива и действаща почти три десетилетия по-късно с четири романа, четири филма и легион от фенове по целия свят.

Първо, трябва да отдадем почит на Джейн Остин. Без „Гордост и предразсъдъци“ Бриджит Джоунс нямаше да съществува.

Цялата сюжетна линия на „Дневникът на Бриджит Джоунс“ е изградена около любовния триъгълник на Елизабет Бенет, сприхавия, но сдържан г-н Дарси и абсолютно некадърния г-н Уикъм - но преразказан в Лондон през 90-те години на ХХ век с Бриджит, Марк Дарси и Даниел Клийвър.

В ролята на пиещата, пушеща, псуваща и неносеща корсет Елизабет Бенет Бриджит е голям хит.

Създадена преди социалните медии, можем само да си представим свят, в който Бриджит е документирала теглото си и алкохолните си единици в TikTok, вместо в дневника си...

