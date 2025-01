Рене Зелуегър се събра с Хю Грант на премиерата на „Бриджит Джоунс: Луда по него“

А мериканската актриса Рене Зелуегър се завърна на червения килим в Лондон в сряда за премиерата на филма „Бриджит Джоунс: Луда по него“, в който тя е в петдесетте си години, вдовица, готова да се влюби отново, предаде АФП.

В четвъртата част от поредицата „Бриджит Джоунс“ тя участва заедно с изгряващата звезда Лео Удол („Белият лотос“), Чуетел Еджиофор („Наистина любов“) и Хю Грант.

Renée Zellweger Rocks Sexy Lace Gown and Glowy Glam for Reunion with Hugh Grant at 'Bridget Jones 4' Premiere https://t.co/A9vvCYjWmt

Последният филм от поредицата излезе през 2016 година. В „Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта“ главната героиня се е разделила с Марк Дарси. В опит да продължи живота си, тя отива на музикален фестивал, където се запознава с милиардера Джак Куант. Малко след това, на кръщене, тя отново среща Дарси и те прекарват нощта заедно. Бриджит установява, че е бременна, но не знае кой от двамата е бащата на детето ѝ. Оказва се, че това е любовта на живота ѝ - Дарси, за когото по-късно тя се омъжва.

В четвъртия филм героинята на Зелуегър е на 51 години и е останала вдовица с две деца. Бриджит се впуска в нови приключения, докато се бори с приложенията за запознанства, социалните мрежи и ботокса.

Авторката на поредицата Хелън Филдинг обясни, че е премахнала Марк Дарси от филма, защото не е искала Бриджит да бъде „самодоволна омъжена жена“. Въпреки това тя запазва героите на Даниел Клийвър (Хю Грант), бивш шеф и приятел на Бриджит, и на Ема Томпсън, нейната гинеколожка. Хю Грант описа новия филм като „изключително забавен, но и много тъжен“.

Изборът американската актриса от Тексас да изиграе британката Бриджит Джоунс предизвика вълнение в началото на 2000-те години. Но Рене Зелуегър работи усилено, за да може да говори с британски акцент, и има огромен успех, когато през 2001 г. излиза „Дневникът на Бриджит Джоунс“.

Hollywood star Renee Zellweger on Wednesday will mark the return of Bridget Jones -- the Chardonnay-swigging, calorie-counting hapless 1990s singleton -- at the premiere of the franchise's upcoming film "Mad About the Boy". https://t.co/gBquPRp6Kc pic.twitter.com/QeJLs7HKPM