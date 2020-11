Бременна котка се настани в родилно отделение в Турция

П ерсоналът на частна болница в северната провинция Болу прие необичаен пациент.

Котка на бели и черни петна проникна мистериозно в родилното отделение на болницата, съобщава Daily Sabah.

Когато я забелязали хората от персонала, установили, че котката е бременна.

Лекарите веднага информирали своите колеги от местната ветеринарна служба, които откарали котката във ветеринарна клиника, а там тя родила три котенца.

