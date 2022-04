Имало е взаимно насилие между Деп и Хърд

Б ившият брачен съветник на Джони Деп и Амбър Хърд каза, че между двойката е имало взаимно насилие по време на брака им.

По време на делото, което Деп води срещу Хърд за клевета, в съдебната зала бяха възпроизведени показанията на д-р Лоръл Андерсън - бившият брачен съветник на двойкатa - записани на 21 февруари.

Брачната терапевтка разказа за консултация, която е водила с Деп и Хърд през 2015 г.

На въпроса дали е имало „насилие от страна на Деп спрямо Амбър“, Андерсън отговори: „Той се контролираше добре от 20-30 години насам. И двамата са били жертви на насилие в домовете си, но аз мислех, че той се контролира добре от десетилетия. След това обаче той беше провокиран от г-жа Хърд и така започнало взаимното насилие."

