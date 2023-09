Бомбардировката над Хирошима: Историята на хартиените жерави на Садако Сасаки

В Япония вярват, че ако сгънете хиляда оригами, ще ви се изпълни едно желание. Така се раждат хартиените жерави на Садако Сасаки, докато момичето се лекува в болница от левкемия след атомната бомбардировка над Хирошима, пише Deutsche Welle .

Племенникът на японското момиче, превърнало се в символ на страданието, причинено от атомната бомбардировка на Хирошима през 1945 г., води кампания за включването на създадените от нея жерави оригами във важен културно-исторически регистър на ЮНЕСКО.

В края на август Сумиюки Сасаки кандидатства пред Японската национална комисия за прибавяне на хартиените жерави, които Садако Сасаки сгъва, докато е лекувана от левкемия, в регистъра "Паметта на света". Предметите, включени в програмата, имат световно значение и универсална стойност.

"Болният човек или неговото семейство често сгъват хартиени жерави, за да се молят за оздравяването му", обяснява 56-годишният Сумиюки Сасаки. "Садако развива левкемия вследствие на излагането на радиация от първото ядрено оръжие, използвано срещу хора", припомня още той. Историята с жеравите оригами на Садако от болницата стана известна по целия свят като "историята на Садако". А хартиените жерави и Садако станаха символ на призива за мир и забраната на ядрените оръжия.

Sadako Sasaki with its thousand cranes memorial

"I will write peace on your wings, and you will fly around the world so that children will never die like this again. »

