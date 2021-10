Алек Болдуин е получил пистолета от асистент-режисьора

А ктьорът Алек Болдуин е получил зареден пистолет, подаден му от асистент-режисьора на "Rust", като му било казано, че той е безопасен за употреба. Това сочи информацията от съдебните документи, съобщава Sky news.

Асистент-режисьорът е заявил "Cold gun", което в английския език означава, че оръжието е заредено с несмъртоносни боеприпаси. Според съдебните документи, Алек Болдуин не е знаел, че реквизитът съдържа истински патрон.

В петък бе съобщено, че актьорът е стрелял на снимачната площадка на филма "Rust" в Ню Мексико, като това доведе до смъртта на главния оператор, а режисьорът бе откаран ранен в болницата, а по-късно същия ден - изписан.

Жена почина, след като Алек Болдуин стреля с реквизитно оръжие по време на снимки

Actor Alec Baldwin says he is “heartbroken” and is cooperating with police after accidentally shooting dead cinematographer Halyna Hutchins on the movie set of ‘Rust’ in the New Mexico desert | @danielsutton10 pic.twitter.com/aD3ejiRh2q — 10 News First (@10NewsFirst) October 23, 2021

Алек Болдуин написа в Туитър, че е с "разбито сърце", съобщи Ройтерс. Актьорът заяви, че сътрудничи на полицията в разследването на инцидента.

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Пистолетът, с който е стрелял Болдуин на снимачната площадка, е съдържал един истински патрон, предаде Ройтерс в петък, като се позовава на информация от вътрешно съобщение на регионалния клон на Международната асоциация на театралните работници, цитирана от "Варайъти" и "Индиуайър".

"Единственият истински патрон е бил изстрелян случайно на снимачната площадка от актьора, поразявайки и операторката Халина Хъчинс, и режисьора Джоуъл Соуза", се посочва в съобщението.

"Няма думи, с които да изразя шока и тъгата си от трагичния инцидент, отнел живота на Халина Хъчинс, съпруга, майка и дълбоко ценена наша колежка", написа Болдуин в Туитър.

Алек Болдуин, на 63 г., е копродуцент на уестърна "Rust" и изпълнява ролята на дядо на 13-годишно момче, осъдено за убийство по непредпазливост. От шерифската служба обявиха, че не са повдигнати обвинения и че разследването не е приключило. След трагичния инцидент Болдуин бил забелязан "облян в сълзи" пред сградата на шерифската служба, съобщи местното издание "Санта Фе Ню Мексикан".

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK — Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021

"Лос Анджелис таймс" съобщи, че в деня на инцидента със стрелбата, снимачният екип на американския филм изразил недоволство от условията на труд на мястото на снимките.

Недоволството на снимачния екип било предизвикано от постоянните промени, логистичните неуредици и забавянето на заплатите.

Освен това, няколко души се оплакали, че не са взети предвид настояванията им за безопасност, след като пистолетът, с който се стреля на снимките, през последните няколко дни поне на два пъти засичал, предаде ТАСС.

Вестникът съобщи, че в четвъртък няколко оператори и помощниците им, часове преди инцидента със стрелбата, напуснали снимачната площадка заради разногласия с продуцентите. Сред хората, които настоявали за подобряване на условията на труд, била и загиналата Халина Хътчинс.

Междувременно продължават разпитите на свидетели на инцидента, съобщи шерифството в окръг Санта Фе. Оттам са потвърдили, че засега не са повдигани обвинения за стрелбата и смъртта на Хътчинс.