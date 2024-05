Звезди в Кан събраха 16 милиона долара за борба срещу СПИН

А мериканската фондация за изследвания във връзка със СПИН AmfAR събра близо 16 милиона долара на годишната си гала вечер в курорта Антиб, която се проведе в рамките на Кинофестивала в Кан в четвъртък, предаде АФП.

Домакин на бляскавото светско събитие беше американската звезда Деми Мур, която тази година участва в конкурсната програма на Филмовия фестивал в Кан, съобщиха от организацията в петък.

За последен път Деми Мур е присъствала на тази благотворителна гала през 1997 г., когато изненадващ гост в последния момент бе основоположничката на AmfAR Елизабет Тейлър. Знаменитата американска актриса основава първата частна благотворителна организация за борба със СПИН през 80-те години на миналия век. Всяка година фондацията организира това вечерно събитие във връзка с филмовия фестивал в Кан.

Demi Moore checks rude audience member while introducing Cher at #amfAR Cinema Against AIDS Cannes Gala:



“Are you an Emmy winner over there in the back of the room? I f**king don’t think so.”



pic.twitter.com/3qyH6gwjN9