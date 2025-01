Мелания ли е съвременната принцеса Даяна

Всеки от нас, независимо от политическата му позиция, трябва да признае, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп изглеждаше невероятно по време на церемонията по встъпване в длъжност на съпруга ѝ в понеделник.

Бившият модел беше облечена в ултра-изтънчено тъмносиньо палто от копринена вълна и добави красива шапка с широка периферия, която се превърна във фокус на тоалета ѝ. Шапката ѝ беше едно от най-коментираните неща, свързани с инаугурацията.

Raise your hand if you think Melania Trump looks absolutely stunning for inauguration today pic.twitter.com/UfkKTdWFsu

Но се появява и странното чувство, че сме виждали този външен вид (или нещо подобно) някъде и преди.

Покойната принцеса на Уелс – Даяна носеше почти паралелен тоалет и много подобна шапка преди много години.

През 1993 г. Даяна удиви зрителите в невероятно подобен синьо-бял костюм на Катрин Уокър и подходяща шапка на 50-ата годишнина от битката за Атлантика от Втората световна война, която се проведе в Англиканската катедрала в Ливърпул. Може би Мелания е била вдъхновена от тази визия за тоалета си за 2025 г.?

След това проверихме архивите и изглежда, че Мелания и Даяна имат много общи неща, когато става въпрос за гардеробите им, предпочитайки класически, дрехи в красиви кройки и възхитителни стилни костюми в смели цветове.

През 2017 г. по време на първия мандат на Доналд Тръмп Мелания придружи съпруга си на визита във франция и впечатли с яркочервен костюм с пола.

Melania Trump nails first lady diplomatic style with a red Dior skirt suit in Paris. https://t.co/EMui3Dw3qn (Getty) pic.twitter.com/rjpEoSZFST — USA TODAY (@USATODAY) July 13, 2017

Лейди Ди също знаеше как да носи червено и показа подобна визия през далечната 1996 г.

Мелания Тръмп през 2018 г. на визита в Полша:

A very productive visit with President Andrzej Duda & First Lady Agata Kornhauser-Duda at the @WhiteHouse this afternoon! pic.twitter.com/0PmXhstjuu — Melania Trump 45 Archived (@FLOTUS45) September 18, 2018

Принцеса Даяна през 1985 г. на посещение във Вашингтон:

Мелания Тръмп по време на посещението в Бъкингамския дворец през 2018:

This statement at Buckingham Palace made us proud, didn’t she?

Melania Trump is our beloved First Lady again!

This outfit is the reverse of the Navy and White she wore to the inauguration, yesterday. 🌟✝️🙏🏻🇺🇸🌟 pic.twitter.com/GFXM6glwg4 — Kathryn 🌟✝️🙏🏻🇺🇸🌟 (@katkner) January 22, 2025

Принцеса Даяна през 1995 г.:

Мелания и Доналд Тръмп на южната морава на Белия дом през 2019 г.:

Melania and Donald Trump walk across the South Lawn of the White House before boarding Marine One for Atlanta. FLOTUS will make remarks and introduce POTUS at an opioid conference today. 4/24/2019 #PoweroftheFirstLady pic.twitter.com/VAkK9GsWMm — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) April 24, 2019

Принцеса Даяна през 1988 г.:

Мелания през 2020 г.:

President Donald Trump and First Lady Melania Trump arrive in Cleveland, Ohio for tonight’s #PresidentialDebate2020



Melania is absolutely slaying in a pinstripe Dolce & Gabbana suit with Christian Louboutin stilettos 🤩#FashionoftheFirstLady pic.twitter.com/LrYB5OhglE — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) September 29, 2020

Лейди Ди в Лондон през 1996 г.:

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase