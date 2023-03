"Златната ера" на авиотранспорта: Бляскави самолети и красиви стюардеси

Д ългите опашки на пунктовете за проверка, малките пластмасови чашки с газирани напитки, малките торбички с кренвирши, пълните самолети, таксите за всяко удобство - всичко това отразява реалностите на търговските въздушни пътувания през 21-ви век. Не е чудно, че много пътници изпитват носталгия по така наречената "златна ера" на въздушния транспорт в САЩ.

През 50-те години на миналия век авиокомпаниите рекламират търговските въздушни пътувания като бляскави: стюардесите сервират пълноценни ястия върху истински порцелан, седалките на авиокомпаниите са големи (и често празни) с достатъчно място за краката, а пътниците винаги се обличат добре.

След въвеждането на самолетите в края на 50-те години на ХХ век пътниците могат да пътуват дори до най-отдалечените места със скорост, немислима само десетилетие преди това. Пътуване със самолет от Ню Йорк до Лондон, което в началото на 50-те години на миналия век може да отнеме до 15 часа, в началото на 60-те години на миналия век може да се осъществи за по-малко от седем часа.

Но носталгията по авиокомпаниите може да бъде нереалистична, а "златните години" рядко са толкова идилични, колкото изглеждат.

