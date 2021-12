Бившата съпруга на шейха на Дубай го осъди за 735 млн. долара

Ш ейхът на Дубай бе осъден да плати 554 млн. паунда (близо 735 млн. долара) на бившата си съпруга и двете им деца. Това е най-голямото дело за развод в историята на английското правосъдие, съобщава БГНЕС.

72-годишният шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум ще трябва да плати 251,5 млн. паунда на шестата си съпруга, 47-годишната принцеса Хая Бинт Ал Хюсеин, както и издръжка за децата им Ал Джалила, на 14 години, и Зайед, на 9 години.

В решението, публикувано днес, съдията посочва, че издръжката трябва да е гарантирана с банкова гаранция в размер на 290 млн. паунда.

Общата сума, която децата ще получат, обаче може да бъде по-голяма или по-малка в зависимост от няколко фактора, включително колко дълго ще живеят или дали ще се помирят с баща си.

Решението идва, след като в началото на 2019 г. принцеса Хая, полусестра на йорданския крал Абдула II, избяга от Обединените арабски емирства в Англия заедно с двете си деца, заявявайки, че се "страхува" от съпруга си.

Смята се, че общата сума на присъденото обезщетение е най-голямата, присъждана някога от английски съд след развод, като надминава предишния рекорд от 450 милиона паунда, присъдени на рускинята Татяна Ахмедова през 2016 г.

Принцеса Хая не е поискала присъждане на обезщетение за себе си, освен пожизненото ѝ осигуряване и компенсиране на имуществото, загубено поради края на брака.

Като част от финансовото решение съдът разпореди шейх Мохамед да плаща 11 млн. паунда годишно за разходите за сигурност на принцеса Хая и двете ѝ деца, докато те са непълнолетни. Децата ще имат право и на фонд за образование в размер на 3 млн. паунда. След като завършат университет, принцеса Хая ще получава бюджет за сигурност в размер на 5,5 млн. паунда годишно до края на живота си, като и всяко от децата ѝ.

Многомилионният бюджет за сигурност се дължи на това, че сър Андрю Макфарлън - най-висшият семеен съдия в Англия и Уелс, установи, че шейх Мохамед е наредил хакване на телефоните на принцеса Хая и нейните адвокати по време на делото за развод. Самият шейх Мохамед отрича да е знаел за хакерската атака.

В друго решение, публикувано миналата година, сър Андрю постанови, че шейх Мохамед е "наредил и организирал" отвличането и принудителното връщане в Дубай на две от пълнолетните си дъщери: Шамса през август 2000 г. и сестра ѝ Латифа през 2002 г. и отново през 2018 г.

Постановявайки решението си относно разходите за сигурност на принцеса Хая и двете ѝ деца, съдът обяви: "Като се има предвид техният статут и общите заплахи от тероризъм и отвличане, с които се сблъскват при такива обстоятелства, те са особено уязвими и се нуждаят от непробиваема сигурност, за да се гарантира тяхната постоянна безопасност и сигурност в тази страна. Най-важното в това отношение и абсолютно уникално е, че основната заплаха, пред която са изправени, е от самия шейх Мохамед, а не от външни източници."

Върховният съд също така обяви, че принцеса Хая е била изнудвана от четирима от служителите си по сигурността, в резултат на което е платила на мъжете 6,7 млн. паунда.

Като част от заповедта за издръжка на двете деца, съдията присъди и бюджет за почивка в размер на 5,1 млн. паунда годишна сума, малко над 450 000 паунда за персонала на децата и около 275 000 паунда за техните домашни животни.

