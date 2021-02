Защо принцеса Латифа е писала до британската полиция

Ш ейха Латифа, една от дъщерите на управника на Дубай, е писала на британската полиция с молба да бъде възобновено разследването на отвличането на по-голямата ѝ сестра от улица в Кеймбридж през 2000 г., съобщи днес Би Би Си, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

