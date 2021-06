Какво се случва с принцеса Латифа, появи се нова снимка

П ринцеса Латифа, една от дъщерите на емира на Дубай, изглежда се радва на все повече свобода и може да пътува, каза днес пред Ройтерс адвокат на активистката група, която водеше кампания за освобождаването ѝ, предаде БТА.

В Инстаграм се появи нова снимка на Латифа,

дъщеря на шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум, на която тя изглежда е в чужбина. По-рано се бяха появили нейни снимки на обществени места в Дубай, където тя твърдеше, че е държана като затворничка.

Dubai's Latifa appears to have degree of freedom, says lawyer for campaign group https://t.co/7VdbC6k4be pic.twitter.com/R3UsatVkdZ