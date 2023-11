Бившата на Роналдо е поредната жена, която семейството на Берлускони иска да изгони

Б ившата телевизионна синоптичка Мануела Ферара, която описва себе си като "журналист, модел и влиятелна личност", е една от десетките жени, поканени на скандалните "бунга-бунга" секс партитата, за които Берлускони настояваше, че са просто "елегантни вечери".

Тя е една от около 20-те жени, на които Берлускони, който почина от левкемия през юни на 86-годишна възраст, обещава да плати и да им осигури жилища, след като бе забъркана в секс скандала.

Cristiano Ronaldo's ex becomes latest 'bunga bunga' woman to be served eviction order by Silvio Berlusconi's family as they bid to reclaim property the Italian PM left them in his will https://t.co/b8H58lZ0OX — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) November 7, 2023

Сега децата му искат спасят наследството му, гонейки жените от жилищата, които Берлускони им е дал в Милано и околностите.

На Мануела, която се е срещала и с футболиста Кристиано Роналдо, е било казано, че трябва да се изнесе от апартамента в елитния район на града Bande Nere-Primaticcio до края на годината, но за разлика от другите жени в сагата тя се е съгласила да не предприема съдебни действия.

39-годишната Мануела и нейната сестра близначка Мариана са били гости на станалите вече печално известни партита на Берлускони, които той е организирал в луксозния си дом в Аркоре в началото на 2000 г. и които по-късно предизвикаха наказателно разследване.

По време на последвалото изслушване Мануела, която е работила в телевизионната империя на Берлускони, заяви пред прокурорите: "Аз съм добро момиче, но бях описана като ескорт, нека ви кажа, че това е пълен абсурд.“

„Берлускони ни плащаше по 2500 евро на месец, както и на много други жени, които посещаваха вечерите в Arcore, но това не бяха вулгарни или неудобни вечери, нямаше нищо скандално“.

По-късно Мануела напуска работата си като телевизионна синоптичка, но е участничка в италианската версия на "Аз съм знаменитост" (I'm A Celebrity Ger Me Out of Here) и все още редовно се появява в токшоута и е модел на бельо.

Други две жени - Алесандра Сорчинели и Барбара Гера, които също са присъствали на партитата и на които са връчени заповеди за изселване, решиха да се заемат с наследниците на Берлускони и заплашиха със съдебни действия.

Алесандра твърди, че Берлускони ѝ е обещал три милиона евро, за да я компенсира за публичността, която е претърпяла в резултат на партитата, и е инструктирала адвокатите си да предприемат правни действия, като твърди, че има доказателства, че може да остане в апартамента си.

Адвокатът на Барбара, Федерико Синикато, заяви пред MailOnline: "Разполагаме с няколко записа, в които Берлускони уверява клиентката ми, че може да остане в апартамента, в който живее, без проблем, и сме готови да направим това публично достояние, ако се наложи.

Прокурорите в различни съдебни процеси срещу Берлускони твърдят, че издръжката и къщите са били облаги за момичетата в замяна на благоприятни показания по време на изслушванията срещу него и по-специално по дело, в което се твърди, че е платил на непълнолетно момиче за секс.

Двете жени живеят в имоти в покрайнините на Милано и настояват, че между тях и Берлускони не се е случило нищо нередно.