Скандалът "Рубигейт": Книга разкрива историята на непълнолетната, замесена в афера с Берлускони

К арима ел Махруг, жената, която бе в центъра на скандала "Рубигейт", заради който бившият премиер на Италия Силвио Берлускони бе обвинен по две дела, представи в Милано автобиографичната си книга, предаде АНСА.

Творбата се нарича "Карима". В нея младата жена, която е от марокански произход, разказва какво е преживяла през годините и твърди, че съжалява, че изобщо е стъпила в дома на Берлускони. Там тя е гостувала на партита, станали известни като "бунга бунга". Карима казва, че не е проститутка, както я обрисуват медиите и че не е получавала милиони от Берлускони, както също се твърди.

Съдът: Берлускони не знаел, че Руби е непълнолетна

Тя споделя, че всичко, свързано с нея, е било манипулирано от медиите и допълва, че е горда от пътя, който е извървяла. Карима споделя, че последните 13 години за нея са били трудни и обрисува като изтощителни проблемите, които е имала с италианското правосъдие. В книгата тя споделя и как е станала жертва на посегателство от страна на неин роднина.

Карима ел Махруг, известна и с псевдонима Руби, стана известна с това, че заради нея Берлускони бе обвинен в секс с непълнолетна срещу заплащане и в злоупотреба със служебно положение.

