Бионсе стана най-награждаваният изпълнител в историята на "Грами"

Б ионсе стана най-награждаваният изпълнител в историята на "Грами", като подобри 26-годишния рекорд, който досега държеше покойният унгарско-британски диригент Джордж Шолти, съобщи Асошиейтед прес, предаде БТА.

