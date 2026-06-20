20 юни: Писмата от ковчежето, които свалиха една кралица

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Л ятото на 1567 г. в Единбург ухае на барут, предателство и конспирация. Само няколко месеца по-рано кралският съпруг Хенри Стюарт, лорд Дарнли, е открит мъртъв в градината на имението Кърк о'Фийлд. Къщата, в която е отседнал, е взривена с барут, но тялото на удушения лорд лежи непокътнато наблизо.

Всички погледи в Шотландия се обръщат към неговата съпруга – красивата, горда и дълбоко нещастна Мария Стюарт. Когато броени седмици след покушението тя се омъжва за главния заподозрян за убийството, Джеймс Хепбърн, граф Ботуел, чашата на търпението прелива. Шотландските лордове вдигат бунт, Ботуел бяга в изгнание, а кралицата е затворена в мрачния замък Лохлийвън.

Именно в този момент на хаос и борба за власт се появява една находка, която ще подпечата съдбата на Мария Стюарт завинаги. На 20 юни 1567 г., според официалните твърдения на нейните врагове, в ръцете на протестантските лордове попада малко, посребрено ковчеже, принадлежало на графа на Ботуел.

Вътре са открити документите, станали известни като „Писмата от ковчежето“ (The Casket Letters) – писмените доказателства, които директно уличават кралицата на Шотландия в заговор за убийството на собствения ѝ съпруг.

Находката под леглото: Смъртоносният архив на любовта и греха

Историята около откриването на ковчежето звучи като класически шпионски трилър. Граф Ботуел, бързайки да спаси живота си, изпраща свой слуга в Единбургския замък, за да прибере ценни документи, скрити в тайно скривалище. Слугата обаче е заловен от хората на графа на Мортън – един от лидерите на бунтовните лордове. Под леглото на пратеника е открито малко ковчеже с кралския монограм на Мария Стюарт.

Когато лордовете разбиват ключалката, пред очите им се разкрива политическо злато: осем писма, написани на френски език, няколко сонета и два брачни договора. Текстовете описват страстна, почти обсесивна любовна връзка между кралицата и Ботуел.

По-страшното обаче е друго – в писмата (особено в прочутото „Писмо №2“) авторката подробно обсъжда как Дарнли трябва да бъде примамен в Единбург и как неговото присъствие там ще реши „техния проблем“. За враговете на Мария това е неоспоримо доказателство, че тя е планирала убийството на мъжа си, за да се отдаде на своя незаконен любовник.

Уелсбъргският процес: Майсторски фалшификат или неудобна истина?

Оригиналните писма изчезват мистериозно през 1584 г. и до днес историците разполагат само с техни преписи, което подхранва един от най-големите дебати в британската история. Дали Мария Стюарт наистина е написала тези редове, или е станала жертва на брилянтна конспирация?

Когато писмата са представени пред английския съд в Уестминстър през 1568 г. пред кралица Елизабет I, целта на шотландските лордове е да докажат, че Мария е недостойна за престола. Защитниците на Мария Стюарт веднага обявяват документите за фалшификат.

Те изтъкват, че шотландските благородници са имали перфектния мотив да съсипят репутацията на католическата си кралица, за да управляват необезпокоявано от името на нейния невръстен син Джейкъб. Съвременните графологични и текстови анализи на преписите показват нещо любопитно: писмата вероятно са компилация.

Изследователите вярват, че враговете на Мария са взели нейни истински, невинни любовни писма до Ботуел и са ги комбинирали с пасажи, писани от друга жена (вероятно предишната любовница на Ботуел), в които се говори за заговори и отрови.

Сянката на ешафода и присъдата на времето

Дори Елизабет I не смее да отсече категорично дали братовчедка ѝ е виновна. Английският съд излиза с мъгляво решение – писмата не са напълно доказани, но и лордовете не са обвинени в клевета.

Политическият ефект обаче е постигнат. Благодарение на скандала от 20 юни, Мария Стюарт е лишена от короната си, синът ѝ е коронясан като Джейкъб VI, а тя прекарва следващите 19 години в плен под зоркия поглед на Елизабет.

Писмата от ковчежето постигат това, което никоя армия не успява – те унищожават романтичния образ на шотландската кралица, превръщайки я в очите на Европа в блудница и заговорница. Независимо дали са били истински или фалшиви, тези няколко листа хартия предопределят трагичния край на Мария на ешафода през 1587 г.

Триумфът на „Савана“: Денят, в който парният двигател опитоми Атлантика

В началото на XIX в. Атлантическият океан е безмилостна шир, чието прекосяване изисква седмици наред борба с ветровете, капризите на времето и пълна зависимост от платната. Корабоплаването е изкуство, подчинено на природата.

Всичко това обаче се променя в ранното утро на 20 юни 1819 г., когато край бреговете на Ливърпул, Англия, се появява необичаен американски кораб. От палубата му се издига гъст черен дим, а гледката е толкова стряскаща за местните жители, че британските власти незабавно изпращат катер, мислейки, че плавателният съд е обхванат от пожар.

Това обаче не е бедствие, а раждането на една нова епоха. В пристанището влиза параходът „Савана“ (SS Savannah) – първият кораб с парен двигател в историята, осмелил се и успял да прекоси Атлантическия океан. Денят 20 юни бележи момента, в който човешкият гений и индустриалната революция официално хвърлят ръкавица на океанските стихии.

Дръзката идея на един капитан и скептицизмът на Ню Йорк

Зад този исторически триумф стои визията на капитан Моузес Роджърс – опитен моряк, който вярва, че бъдещето на корабоплаването принадлежи на парата.

Той успява да убеди богати корабособственици от Савана, Джорджия, да инвестират в дървен тримачтов платноход, който все още се строи в Ню Йорк, и да го модифицират. В корпуса на кораба е монтирана едноцилиндрова парна машина, която задвижва две огромни, сгъваеми железни гребни колела от двете страни на борда.

Проектът обаче е посрещнат с огромно недоверие. В Ню Йорк хората гледат на скъпата машина със скептицизъм и подигравателно наричат съда „Парният ковчег“. Никой не иска да рискува живота си на кораб, пълен с въглища и работещ с огън насред океана.

Поради тази причина „Савана“ потегля на своето историческо пътешествие на 22 май 1819 г. без нито един пасажер или търговски товар на борда – само с дръзкия си екипаж, воден от капитан Роджърс.

29 дни между две епохи: Как парата и платната си разделиха океана

Пътуването от Савана до Ливърпул отнема точно 29 дни и 11 часа. Макар и записан в историята като първия параход, прекосил Атлантика, „Савана“ всъщност е хибрид. Поради ограниченото количество въглища и дърва, които корпусът може да побере (около 75 тона въглища и 25 кубика дърва), корабът плава на пара само за около 80 часа по време на целия преход – предимно когато вятърът утихва напълно.

През останалото време екипажът разчита на традиционните платна. Нещо повече – капитан Роджърс е проектирал гребните колела така, че да могат да се сгъват и прибират на палубата само за 15 минути, за да не създават съпротивление във водата, когато корабът се движи само на платна.

Въпреки това, безпогрешният тътен на парната машина и димът, излизащ от комина, когато параходът наближава Ирландия и Англия, хвърлят в изумление европейските моряци. Британският флот е респектиран – те виждат в това американско изобретение потенциална заплаха за своето морско господство.

Горчивият триумф и незаслужената съдба на пионера

Когато „Савана“ пуска котва в Ливърпул на 20 юни, хиляди хора се стичат, за да видят технологичното чудо. Корабът остава в пристанището почти месец, превръщайки се в световна сензация. По-късно същата година той продължава плаването си към Балтийско море, посещавайки Стокхолм и Санкт Петербург, където екипажът е приет лично от руския император Александър I.

Въпреки историческия и технологичен успех обаче, завръщането в Америка носи горчивина. Светът все още не е готов за икономическата цена на парата. Парният двигател заема твърде много място, което иначе би могло да се използва за доходоносни товари или пътнически каюти.

Корабът остава финансово нерентабилен. Само година по-късно собствениците му са принудени да демонтират парния двигател и да го продадат, превръщайки „Савана“ в обикновен платноход. За съжаление, през 1821 г. корабът засяда край бреговете на Лонг Айлънд и е напълно разрушен.

Макар самата „Савана“ да завършва пътя си на дъното на океана, нейното постижение от 20 юни 1819 г. остава безсмъртно. Тя доказва, че парата може да издържи на жестоките трансатлантически условия и отваря вратата за редовните параходни линии, които само две десетилетия по-късно ще свият разстоянията на планетата и ще свържат Стария и Новия свят завинаги.

Още събития на 20 юни:

451 г. – Битка на Каталаунските полета: Войските на римския военноначалник Флавий Аеций спират ордите на хуна Атила.

1837 г. – Кралица Виктория се възкачва на британския престол.

1840 г. – Самюъл Морз получава патент за телеграфа.

1973 г. – Хуан Перон се завръща в Аржентина след 18-годишно изгнание.

Родени:

1949 г. – роден е Лайнъл Ричи, американски музикант

1952 г. – роден е Джон Гудман, американски актьор

1967 г. – родена е Никол Кидман, австралийска актриса

Починали: