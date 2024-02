Бионсе издава нов кънтри албум

Б ионсе обяви, че ще издаде дългоочакваното продължение на нейния албум “Renaissance” на 29 март.

Музикалната суперзвезда пусна и две нови песни от кънтри проекта, „Texas Hold 'Em“ и „16 Carriages“, по време на Super Bowl 2024, на който тя присъства със съпруга си Джей Зи и двете им дъщери, 12-годишната Блу Айви и 6-годишната Руми.

