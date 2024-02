Били ли са Александър Велики и Хефестион повече от приятели?

А лександър Велики остава един от най-плодотворните имперски строители в историята. Но той не е изградил империята си сам. Армия от генерали, приятели и съюзници били до него.

Новата документална драма на Netflix "Александър: Създаването на Бог" разглежда една от най-значимите — и противоречиви — връзки на Александър: тази, която той сподели с Хефестион, най-близкия му спътник.

Александър Велики е роден през юли 356 г. пр. н. е. и наследява македонския трон две десетилетия по-късно. В продължение на 13 години той създава империя, която се простира от Средиземно море до Индия.

И през всичко това дясната му ръка беше Хефестион.

Хефестион е приблизително на възрастта на Александър, според римския историк Квинт Курций Руф. Никой не знае със сигурност точно как или кога са се срещнали за първи път, но Александър и Хефестион изглежда са учили заедно при гръцкия философ Аристотел, когато са били на около 13 години.

Разказът на Ариан е написан някъде през втори век, около 450 години след смъртта на Александър.

Уви, нито един от оцелелите древногръцки текстове, които имаме за Александър, не е разказ на очевидец, въпреки че се основава на по-ранни записи, които впоследствие са изгубени. Смята се, че най-ранният оцелял текст е от историка Диодор Сицилийски, вероятно написан около 30-те години пр.н.е., няколко века след смъртта на Александър.

Сексуалните отношения между мъже са били често срещани сред елитите в древна Македония. Според историка Даниел Огдън Александър вероятно е „участвал в водената от войни бисексуална култура на македонския двор“ .

В същото време древните писатели не идентифицират категорично Александър и Хефестион като любовници. Един намек идва от Клавдий Елиан, римски писател от трети век, който твърди, че Хефестион „е бил обект на любовта на Александър“, въпреки че пише приблизително 550 години след смъртта на Александър.

Поради тази липса на сигурност съвременните учени се колебаят да определят точно връзката на Александър и Хефестион. Въпреки това мнозина заключават, че може да са били любовници.

