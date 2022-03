Били Айлиш и Бионсе ще пеят на наградите Оскар

Бионсе, Били Айлиш и изпълнителите на другите номинирани за награда Оскар песни ще пеят на церемонията в неделя, съобщиха продуцентите на шоуто, цитирани от Асошиейтед прес.

Бионсе ще изпълни номинираната песен "Be Alive'' от "Крал Ричард", Били Айлиш и брат ѝ Финиъс ще представят "No Time To Die" от едноименния филм за Джеймс Бонд.

Себастиан Янтра ще изпълни "Dos Oruguitas'' - номинираната песен на Лин-Мануел Миранда от анимацията "Енканто".

Реба Макинтайър ще представи на сцената "Somehow You Do".

Ван Морисън, автор и изпълнител на номинираната "Down to Joy'' от "Белфаст" на Кенет Брана няма да може да участва в церемонията и песента му няма да бъде изпълнена на живо.

Наградата Оскар за оригинална песен се връчва не на изпълнителя, а на автора на песента.

Заради Олимпийските игри церемонията по връчването на 94-ите награди Оскар ще се състои на 27 март. За първи път от 2018 година насам шоуто, което ще е в в театър "Долби" в Лос Анджелис, ще има водещ.