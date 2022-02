Номинациите за Оскар 2022: Най-добрите в киното в битка за най-престижните награди

А ктьорите Трейси Елис Рос и Лесли Джордан обявяват номинациите на американската Академия за кинематографично изкуство и наука за 94-ите награди Оскар.

Десет филма влизат в битката за Оскар за най-добър филм - "Белфаст", "Coda", "Не поглеждай нагоре", "Drive my car", "Дюн", "Методът „Уилямс“", "Licorice Pizza", "Улицата на кошмарите" ,"Силата на кучето", "Уестсайдска история".

Джесика Частейн, Оливия Колман,Пенелопе Крус, Никол Кидман и Кристен Стюарт ще се борят за За Оскар за най-добра актриса. В надпреварата при мъжете влизат Хавиер Бардем, Бенедикт Къмбърбач, Андрю Гарфийлд, Уил Смит и Дензъл Уошигтън.

Тази година в битката за най-добър режисьор влиза само една жена - Джейн Кемпиън. Тя ще си съперничи с Кенет Брана, Рюсуке Хамагучи, Пол Томас Андерсън и Стивън Спилбърг.

"Миналата година имахме много независими Оскари... През тази година е завръщането на голямото кино, на филмите на големите студиа", каза член на Академията за кинематографично изкуство и наука, пожелал анонимност.

"Състезанието е много отворено", каза Пийт Хамънд, редактор в специализирания сайт "Дедлайн".

Вижте пълния списък на претендентите за Оскар по категории:

Номинации за Оскар в категорията „Най-добър филм“

"Белфаст"

"CODA: Дете на глухи родители"

"Не поглеждай нагоре"

"Drive my car"

"Дюн"

"Методът „Уилямс“"

"Licorice Pizza"

"Улицата на кошмарите"

"Силата на кучето"

"Уестсайдска история"

Номинации за Оскар в категорията „Най-добър режисьор“

Кенет Брана за "Белфаст"

Рюсуке Хамагучи за "Drive my Car"

Пол Томас Андерсън за "Licorice Pizza"

Джейн Кемпиън за "Силата на кучето"

Стивън Спилбърг за "Уестсайдска история'

Номинации за Оскар в категорията „Най-добра актриса“

Джесика Частейн за "Очите на Тами Фей"

Оливия Колман за "Непознатата дъщеря"

Пенелопе Крус за "Паралелни майки"

Никол Кидман за "Да бъдеш Рикардо"

Кристен Стюарт за "Спенсър"

Номинации за Оскар в категорията „Най-добър актьор“

Хавиер Бардем за "Да бъдеш Рикардо"

Бенедикт Къмбърбач за "Силата на кучето"

Андрю Гарфийлд за "Тик, так . . . Бум"

Уил Смит за "Методът "Уилямс"

Дензъл Уошингтън за "Трагедията на Макбет"

Номинации за Оскар в категорията „Най-добра актриса в поддържаща роля“

Джеси Бъкли за "Непознатата дъщеря"

Ариана ДеБоуз за "Уестсайдска история"

Джуди Денч за "Белфаст"

Кирстен Дънст за "Силата на кучето"

Онжаню Елис за "Методът Уилямс"

Номинации за Оскар в категорията „Най-добър актьор в поддържаща роля“

Киърън Хайндс за "Белфаст"

Трой Коцур за "CODA: Дете на глухи родители"

Коди Смит-Макфий за "Силата на кучето"

Джеси Племънс за "Силата на кучето"

Джей Кей Симънс за "Да бъдеш Рикардо"

Номинации за Оскар в категорията „Оригинален сценарий“

Номинации за Оскар в категорията „Адаптиран сценарий“

From page to screen...

Номинации за Оскар в категорията „Оригинална песен“

Номинации за Оскар в категорията „Оригинална музика“

Номинации за Оскар в категорията „Най-добър анимационен филм“

Номинации за Оскар в категорията „Най-добър чуждестранен филм“

Номинации за Оскар в категорията „Операторско майсторство“

Номинации в категорията „Монтаж“

Номинации за Оскар в категорията „Визуални ефекти“

Номинации в категорията „Сценография“

Номинации в категорията „Звук“

Номинации за Оскар в категорията „Костюми“​

"Круела"

"Сирано"

"Дюн"

"Улицата на кошмарите"

"Уестсайдска история"

Номинации за Оскар в категорията „Грим и прически“

Номинации за Оскар в категорията „Най-добър документален филм“

Номинации в категорията „Късометражен игрален филм“

Номинации в категорията „Късометражен анимационен филм“

Номинации в категорията „Късометражен документален филм“

Актьорите Трейси Елис Рос и Лесли Джордан представиха претендентите за най-престижните награди в киното на церемония, излъчена на живо в интернет. Заради Олимпийските игри церемонията по връчването на 94-ите награди Оскар ще се състои на 27 март.